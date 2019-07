Tour de France 2019 : Peloton erreicht auf drittletzter Etappe höchsten Punkt der Tour

Tignes Für die verbliebenen Fahrer der 106. Tour de France geht es in die finale Phase der Frankreich-Rundfahrt. Hier halten wir Sie während der Tour über alle wichtigen Infos auf dem Laufenden.

19. Etappe (Freitag, 25. Juli): Saint-Jean-de-Maurienne - Tignes (126,5 km)

Knochenmühle Alpen: Der Ochsentour über mehr als 5000 Höhenmeter und den Galibier am Donnerstag folgt nur 24 Stunden später der nächste Hammer. Mit 126,5 km ist der drittletzte Tour-Tag der - abgesehen von den Zeitfahren - zweitkürzeste, doch die Etappe hat es mächtig in sich. Gefühlt ist das 19. Teilstück ein einziger langer Bergaufsprint, nur eine nennenswerte Abfahrt verspricht etwas Abkühlung.

Nach drei Zweitausendern am Vortag erreicht das Peloton auf dem Weg nach Tignes den höchsten Punkt der diesjährigen Tour. Der 2770 m hohe Col de l'Iseran ist der höchste überfahrbare Alpenpass. Die höchste Erhebung der Tour-Geschichte - die Cime de la Bonette ebenfalls in den Alpen - ist mit 2802 m nur unwesentlich höher.

Der Iseran ist eine Seltenheit im Tour-Programm, wird erst zum siebten Mal seit 1938 absolviert. Zuletzt sicherte sich 2007 der Ukrainer Jaroslaw Popowitsch dort den alljährlich am höchsten Punkt der Rundfahrt vergebenen Bergpreis "Souvenir Henri Desgrange", gewidmet dem "Vater" der Tour de France.

Mit dem Anstieg zum Iseran beginnt nach rund 70 km die heiße Rennphase, der Schlussanstieg ins Ziel nach Tignes (2113 m) ist mit 7,4 km Länge und durchschnittlich sieben Prozent Steigung nicht der allerschwerste, zumal die letzten 1,5 km flach sind. Die bisher einzige Etappenankunft in Tignes gewann 2007 der Däne Michael Rasmussen, der zehn Tage später von seinem Rabobank-Team als Gesamtführender wegen einer Doping-Affäre aus dem Rennen genommen wurde.

+++++ Alaphilippe schenkt frierendem Jungen sein Gelbes Trikot +++++

Frankreichs Publikumsliebling Julian Alaphilippe saß am Donnerstag erstmals seit langer Zeit nicht mehr im Gelben Trikot beim täglichen Frage-und-Antwort-Spiel mit der Weltpresse. Was war passiert, hatte er das „Maillot Jaune“ am legendären Col du Galibier sportlich eingebüßt? Nein, Alaphilippe hatte das begehrte Stück im Zielbereich einem kleinen frierenden Jungen geschenkt, dem es im Regen von Valloire nach der 18. Etappe der Tour de France offenbar deutlich zu kalt geworden war.

Der 27 Jahre alte Alaphilippe nahm sein Trikot ab, hing es dem schlotternden Jungen um und erledigte die restliche Medienpflicht im Trikot seiner Deceuninck-Quick-Step-Mannschaft. Vor den letzten drei Etappen der Tour liegt der als Außenseiter gestartete Alaphilippe mit 1:30 Minuten Vorsprung vor dem kolumbianischen Radprofi Egan Bernal in Führung.

+++++ Quintana gewinnt Tour-Königsetappe - Buchmann gleichauf mit Alaphilippe +++++

Bei den kolumbianischen Festspielen am Col du Galibier hat Emanuel Buchmann eine weitere Reifeprüfung mit Bravour bestanden. Der 26 Jahre alte Ravensburger kam am Donnerstag auf der 18. Etappe nach Valloire mit den meisten Favoriten ins Ziel und darf weiter vom Podium bei der Tour de France träumen. Nur Egan Bernal holte mit einem Antritt wertvolle 32 Sekunden im Kampf um den Gesamtsieg heraus und trug damit zu einem echten kolumbianischen Radsport-Feiertag bei: Der Etappensieg ging nämlich an Landsmann Nairo Quintana, der sich nach überragender Solofahrt zurück im Kampf um den Tour-Sieg meldete.

Im ersten und schwersten Teil der Alpen-Trilogie hatte Ineos lange für ein gemäßigtes Tempo gesorgt und das Feld kontrolliert, bevor zunächst Bernal und später auch Vorjahreschampion Geraint Thomas antraten. Der Waliser wurde von den Verfolgern um Buchmann aber vor dem Galibier-Gipfel wieder gestellt.

Im Gelben Trikot bleibt weiter Frankreichs Publikumsliebling Julian Alaphilippe, der zwar im Schlussanstieg distanziert wurde, die Zeit in der Abfahrt aber problemlos wieder herausfuhr. Quintanas Sieg fiel deutlich aus, auf den Rängen zwei und drei landeten Romain Bardet und Alexej Lutsenko. Der Deutsche Lennard Kämna wurde Vierter.

In der Gesamtwertung liegt Buchmann weiter auf Rang sechs, sein Rückstand auf Alaphilippe beträgt noch immer 2:14 Minuten. Das große Attacken-Feuerwerk blieb trotz Bernals Soloritt auf den finalen Galibier-Kilometern noch aus. Der 22-Jährige ist neuer Zweiter, sein Teamkollege Thomas belegt weiterhin Rang drei.

Dabei hatte schon am Col d'Izoard, ebenfalls ein Berg der höchsten Kategorie, das Ausscheidungsfahren der besten Kletterer begonnen. Thomas, Buchmann und Co. verloren beim hohen Tempo von Movistar Helfer um Helfer, auf der Jagd nach einer Ausreißergruppe um Quintana, Bardet und Kämna blieben auf 2360 Metern Höhe nur noch etwa 15 Fahrer übrig. Am Galibier blieb das erwartete Finale der Favoriten dann lange aus, bevor sich Bernal als Erster doch noch etwas traute und prompt belohnt wurde.

Mit der Königsetappe ist aber erst ein Drittel der Alpen-Kletterei geschafft. Am Freitag und Samstag stehen zwar zwei kürzere Teilstücke auf dem Programm, dafür handelt es sich auch um Bergankünfte. „Man muss jetzt dreimal Vollgas fahren. Das sind die entscheidenden Etappen“, hatte Buchmann angekündigt. Sein wichtigster Helfer Gregor Mühlberger sagte: „Emanuel präsentiert sich unvorstellbar stark. Es ist sehr viel drin.“

Auf dem Weg nach Tignes und vor allem nach Val Thorens wird in den kommenden zwei Tagen auch jede Taktiererei vorbei sein, da gleich mehrere Anwärter mit einer einzigen Attacke den Triumph beim größten und wichtigsten Radrennen der Welt davontragen können. „Ich denke, Samstag ist der Showdown“, sagte Buchmann. Auf der Schlussetappe nach Paris am Sonntag wird dann traditionell nicht mehr angegriffen.

Das Alpen-Finale nicht mehr als Fahrer miterleben darf Tony Martin. Der viermalige Zeitfahr-Weltmeister vom Team Jumbo-Visma wurde nach einer Rangelei mit Luke Rowe von der Tour ausgeschlossen und steuerte am Donnerstag statt dem Galibier seine Schweizer Heimat an. „Das große Ziel Paris war nah. Das ist nicht schön“, erklärte Martin. Sein Team hatte sogar Einspruch beim Internationalen Sportsgerichtshof CAS eingelegt - erfolglos. Auch Ineos-Helfer Rowe wurde nach der Aktion disqualifiziert.

18. Etappe Embrun/Frankreich - Valloire/Frankreich (208,00 km), 25.7.2019:

1. Nairo Quintana (Kolumbien) - Movistar Team 5:34:15 Std.; 2. Romain Bardet (Frankreich) - AG2R La Mondiale + 1:35 Min.; 3. Alexej Luzenko (Kasachstan) - Astana + 2:28; 4. Lennard Kämna (Fischerhude) - Team Sunweb + 2:58; 5. Damiano Caruso (Italien) - Bahrain-Merida + 3:00; 6. Tiesj Benoot (Belgien) - Lotto-Soudal + 4:46; 7. Michael Woods (Kanada) - EF Education First; 8. Egan Arley Bernal Gomez (Kolumbien) - Team Ineos; 9. Serge Pauwels (Belgien) - CCC Team; 10. Steven Kruijswijk (Niederlande) - Team Jumbo + 5:18

Einspruch abgewiesen: Martins Tour-Ausschluss bestätigt

Der Ausschluss des viermaligen Zeitfahr-Weltmeisters Tony Martin (Cottbus/Jumbo-Visma) von der 106. Tour de France bleibt ebenso bestehen wie der des Briten Luke Rowe (Team Ineos). Am Donnerstagvormittag vor der 18. Etappe zwischen Embrun und Valloire (208 km) wurde ein gemeinsamer Einspruch beider Mannschaften gegen die Disqualifikation abgewiesen. Martin und Rowe gingen infolgedessen nicht an den Start.

"Ich hatte Zeit, mich darauf einzustellen, aber klar hatte ich auch noch Hoffnung auf die kleine Chance, dass dem Einspruch stattgegeben wird. So kurz vor dem Ziel in Paris aus dem Rennen genommen zu werden, ist nicht schön", sagte Martin in Embrun, nachdem sein Tour-Aus endgültig feststand. Sein Team Jumbo-Visma hatte zuvor auch noch vergeblich den Internationalen Sportgerichtshof CAS angerufen.

Martin und Rowe waren in der Endphase der 17. Tour-Etappe nach Gap mehrfach aneinandergeraten. Martin hatte Rowe beim Positionskampf beinahe von der Straße gedrängt, Rowe revanchierte sich mit einem Schubser. Die Szenen waren auf Fernsehbildern gut nachzuvollziehen. Der Rennjury des Radsport-Weltverbandes UCI hatte nach längerer Diskussion entschieden, beide Fahrer von der Frankreich-Rundfahrt auszuschließen.

Martin wäre bei Jumbo-Visma ein wichtiger Helfer für den Niederländer Steven Kruijswijk gewesen, der als Gesamtdritter in das Teilstück am Donnerstag ging. Rowe hätte die beiden Tour-Mitfavoriten Geraint Thomas (Gesamt-2./Großbritannien) und Egan Bernal (5./Kolumbien) noch unterstützen sollen.

Tony Martin von Tour de France ausgeschlossen

Der viermalige Zeitfahr-Weltmeister Tony Martin (Cottbus/Jumbo-Visma) ist am Mittwoch von der Tour de France ausgeschlossen worden. Grund dafür ist eine Rangelei in der Schlussphase der 17. Etappe mit dem Briten Luke Rowe vom Team Ineos, der ebenfalls disqualifiziert wurde. Das teilte die Rennjury am Mittwochabend mit. Zudem müssen beide eine Geldstrafe von rund 900 Euro zahlen. Beide Teams legten Einspruch ein, mit einer Entscheidung wird am Donnerstagmorgen gerechnet.

"Es war in der Hitze des Gefechts, und es gab einen großen Kampf für den letzten Berg, um unsere Kapitäne gut reinzubekommen. Wir sind fünf Stunden bei 35 Grad gefahren und waren am Limit. Es tut mir sehr leid, was passiert ist. Ich habe mich danach sehr schlecht gefühlt", sagte Martin: "Aber manchmal passiert das im Sport. Es ist ein großer Schock. Ich fühle mich sehr schlecht und traurig. Das Team in dieser wichtigen Phase zu verlassen, das ist sehr schlecht."

Sein Manager Jörg Werner hatte den Ausschluss zuvor kritisiert. "Die Entscheidung ist ein Witz und vollkommen übertrieben. Tony hat zweieinhalb Wochen so extrem hart gearbeitet, auch mental viel Kraft gelassen, da sollte man gnädiger sein und die Verhältnismäßigkeit wahren", sagte Martins Manager Jörg Werner dem SID: "Die Jury hat diesen Ermessensspielraum."

Jumbo-Visma verliert in Martin einen wichtigen Helfer für den Gesamt-Dritten Steven Kruijswijk (Niederlande). Rowe gehört zu den wertvollsten Unterstützern der beiden Tour-Mitfavoriten Geraint Thomas (Gesamt-2./Großbritannien) und Egan Bernal (5./Kolumbien).

"Um ehrlich zu sein, ist das für mich eine unglaublich harte Entscheidung", sagte Ineos-Teamchef David Brailsford. "Ich denke, wir haben beide unsere Arbeit gemacht. Wir haben vielleicht die Linie ein bisschen überschritten, aber unser Ausschluss ist zu hart", sagte Rowe: "Keiner von uns hat das verdient."

Vorschau auf die 18. Etappe von Embrun nach Valloire (208 km)

Die Alpentrilogie beginnt mit einem brettharten Teilstück über drei Gipfel in mehr als 2000 Meter Höhe. Wenngleich jeder der drei abschließenden Hochgebirgsabschnitte der 106. Tour de France als Königsetappe bezeichnet werden könnte, ist jener am Donnerstag doch eine besondere Schinderei.

Die Radprofis müssen auf den 208 km von Embrun nach Valloire 5215 Höhenmeter überwinden, eine gewaltige Anforderung. Da fällt es kaum ins Gewicht, dass das Ziel nach einer Abfahrt erreicht wird. Für Emanuel Buchmann wird sich an diesem Tag wohl herausstellen, ob tatsächlich mehr als ein Top-10-Ergebnis möglich ist.

Nach einem noch moderat ansteigenden Beginn stellt sich zunächst der eher weniger bekannte Col de Vars in den Weg. Auf 9,3 Kilometern ist eine Steigung von im Schnitt 7,5 Prozent zu bewältigen, in 2109 Meter Höhe befindet sich der Scheitelpunkt. Der Berg der ersten Kategorie ist letztlich aber nur der Aperitif, zwei wahre Monster kommen danach erst.

Über 14,1 Kilometer zieht sich der Col d'Izoard bis auf eine Höhe von 2360 Metern. 7,3 Prozent Steigung weist der Berg der Ehrenkategorie im Schnitt auf, aber vor allem im oberen Teil bewegt sich die Steigung meist im Bereich von neun bis zehn Prozent.

Nach der Abfahrt geht es direkt in den mythischen Col du Galibier, der zwar von seiner "leichteren" Seite aus über den Col du Lautaret befahren wird, aber im Finale dieser Etappe macht allein die schiere Länge viel aus. Über 23 Kilometer schlängelt sich der Berg hinauf bis in eine Höhe von 2642 Meter, und oben, wo die Luft dann dünner wird, hat er seine schwierigsten Passagen. Der Tagessieger steht schließlich nach einer beinahe 20 km langen rasanten Talfahrt fest.

Tour de France - 17.Etappe: Trentin holt sich den Sieg

Radprofi Matteo Trentin hat die 17. Etappe der 106. Tour de France gewonnen. Der 29 Jahre alte Italiener konnte sich nach 200 Kilometern von Pont du Gard nach Gap als Solist durchsetzen. Zweiter wurde mit rund einer halben Minute Rückstand Kasper Asgreen aus Dänemark, gefolgt vom belgischen Olympiasieger Greg Van Avermaet.

Am Donnerstag geht es für die Anwärter um den Gesamtsieg und die Podiumsplätze auf der 18. Etappe in die vorentscheidende Phase. Auf den 208 Kilometern von Embrun nach Valloire müssen die Favoriten um den Deutschen Emanuel Buchmann auf der Königsetappe neben dem legendären Col du Galibier (2645 Meter) auch den Col d'Izoard (2360 Meter) und den Col de Vars (2109 Meter) überwinden.

Ergebnisse der 17. Etappe im Überblick:

1. Matteo Trentin (Italien) - Mitchelton-Scott 4:21:36 Std.; 2. Kasper Asgreen (Dänemark) - Deceuninck-Quick-Step + 37 Sek.; 3. Greg Van Avermaet (Belgien) - CCC Team + 41; 4. Bauke Mollema (Niederlande) - Trek - Segafredo; 5. Dylan Teuns (Belgien) - Bahrain-Merida; 6. Gorka Izagirre Insausti (Spanien) - Astana; 7. Daniel Oss (Italien) - Bora-hansgrohe + 44; 8. Pierre-Luc Périchon (Frankreich) - Solutions Credits + 50; 9. Toms Skujins (Lettland) - Trek - Segafredo; 10. Jesús Herrada Lopez (Spanien) - Solutions Credits + 55; ... 23. Nils Politt (Hürth) - Katusha Alpecin + 3:00 Min.; 55. Emanuel Buchmann (Ravensburg) - Bora-hansgrohe + 20:10; 115. Tony Martin (Kreuzlingen/Schweiz) - Team Jumbo + 25:55; 129. Simon Geschke (Freiburg im Breisgau) - CCC Team; 130. Marcus Burghardt (Samerberg) - Bora-hansgrohe + 26:27; 146. Nikias Arndt (Köln) - Team Sunweb + 26:34; 148. André Greipel (Hürth) - Team Arkea-Samsic; 149. Lennard Kämna (Fischerhude) - Team Sunweb; 154. Roger Kluge (Berlin) - Lotto-Soudal + 27:45

17. Etappe (Mittwoch, 23. Juli): Pont du Gard - Gap (200 km)

Die Alpen bauen sich im Hintergrund auf, doch der letzte Tag vor den finalen Schindereien der Tour verschont die Favoriten auf den Gesamtsieg noch einmal. Die Fahrt aus der glühenden Ebene Okzitaniens in die höheren Lagen der Provence ist etwas für Ausreißer und tempoharte Klassiker-Asse vom Schlage eines Peter Sagan oder Greg Van Avermaet. Zwar gibt es nur zwei Bergwertungen der 3. und 4. Kategorie, dennoch ist vor allem die zweite Rennhälfte in hügeligem Terrain anspruchsvoll.

Gerade die Anfangsphase der Etappe bietet derweil einen eindrucksvollen Einblick in die lange Historie der Region. Erstmals beginnt ein Tour-Tag am Pont du Gard, einem der eindrucksvollsten Brückenbauwerke der antiken römischen Welt, erbaut im 1. Jahrhundert. Wenig später passiert das Peloton das ebenfalls kurz nach der Zeitenwende errichtete und bestens erhaltene Theater von Orange.