Tour de France 2019 startet in Belgien - Bergankunft auf dem legendären Col du Tourmalet geplant

Paris Die Tour de France startet 2019 in Belgien. 50 Jahre nach seinem ersten Sieg wird der Auftakt Eddy Merckx gewidmet. Die besten Chancen auf das erste Gelbe Trikot der Tour dürften die Sprinter haben.

Die Tour de France 2019 wird etwas für Kletterspezialisten und führt über einige der mythischen Berge ihrer langen Geschichte. Wie die Organisatoren am Donnerstag bei der Streckenpräsentation der 106. Frankreich-Rundfahrt (6. bis 28. Juli) verkündeten, steht unter anderem eine Bergankunft auf dem legendären Col du Tourmalet in den Pyrenäen im Programm. Die Tour beginnt mit einer Sprintetappe in Brüssel und findet nach 3460 Kilometer ihr traditionelles Ende auf den Champs-Elysees in Paris.