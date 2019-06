Nächster Rückschlag für Team Ineos : Sorgen um Tour-Champion Geraint Thomas

Arlesheim Erst musste der große Favorit Chris Froome nach einem schlimmen Sturz seine Tour-de-France-Ambitionen streichen, nun gibt es Sorgen um Titelverteidiger Geraint Thomas. Das Radsport-Engagement des Chemie-Unternehmen Ineos verläuft bislang alles andere als glücklich.

Eigentlich war alles angerichtet. Für schätzungsweise 40 Millionen Euro jährlich hat sich der umstrittene Geldgeber Ineos in den Radsport eingekauft, als Rendite war der Sieg bei der Tour de France fest eingeplant. Doch spätestens seit dem Sturz von Titelverteidiger Geraint Thomas bei der Schweiz-Rundfahrt am Dienstag ist die Aufregung beim übermächtigen britischen Radrennstall groß, nachdem es in der Vorwoche bereits den Top-Favoriten und viermaligen Tour-Champion Chris Froome schlimm erwischt hatte.

Im Gegensatz zu Froome, der bei der Dauphiné-Rundfahrt Brüche am Oberschenkel, dem Ellbogen und den Rippen erlitten hatte, steht Thomas am 6. Juli in Brüssel aber wohl an der Startlinie. „Ich musste die Tour de Suisse verlassen, aber ich bin in Ordnung. Ich bin mit dem Kopf aufgeschlagen und musste über meinem Auge genäht werden“, schrieb Thomas am Mittwoch auf Twitter. Laut Teamangaben hat sich der Kapitän keine ernsthaften Verletzungen zugezogen. Im Krankenhaus wurden Brüche ausgeschlossen.