Tour de France 2019 : Radsport-Star Sagan gibt ein Autogramm während Pyrenäen-Etappe

Bagneres-de-Bigorre Für die Fahrer der 106. Tour de France geht es im zweiten Abschnitt der Rundfahrt in die Pyrenäen und Alpen, ehe sie das Ziel in Paris erreichen. Hier halten wir Sie während der Tour über alle wichtigen Infos auf dem Laufenden.

Für Sprint-Spezialisten gibt es bei der Tour de France nichts Härteres als lange und schwere Bergetappen. Der dreimalige Weltmeister Peter Sagan vom deutschen Bora-hansgrohe-Team bewahrt trotz der Kletterei im Hochgebirge seine Coolness. Ein auf Twitter verbreitetes Video zeigt, wie der Slowake bei einem Anstieg in den Pyrenäen ein Buch signiert, das ein neben ihm herlaufender Fan ihm reicht.

Level: Hardcore Fan 📗

Next Level: Fan for Life 💯



Peter Sagan und die Autogrammstunde der etwas anderen Art. 😍



PS: Danke @piefke_96 👍🏼#TDF2019 #ARDTour #HomeOfCyclingpic.twitter.com/wpQJR3TiM3 — René Bugner (Rainbowcave) (@RNBWCV) July 22, 2019

Rad-Star Sagan, der bei dieser Tour zum siebten Mal das Grüne Trikot gewinnen dürfte, ist für seine verrückten Aktionen bekannt. Er fährt gerne auch auf einem Reifen oder klatscht noch vor dem Ziel Zuschauer ab.

+++++ Jan Ullrich über Tour-Hoffnung Buchmann: Hat Zeug zum Champion +++++

Der einzige deutsche Tour-de-France-Sieger Jan Ullrich ist begeistert vom Auftritt Emanuel Buchmanns bei der diesjährigen Frankreich-Rundfahrt. „Er fährt mit Courage und taktisch sehr diszipliniert. Es kommen noch sehr schwere Etappen. Dass er sich jedoch so im Kreis der Favoriten hält und auch beim Zeitfahren seine Klasse beweist, zeigt, dass er das Zeug zu einem echten Champion hat“, sagte Ullrich der „Bild“-Zeitung (Sonntag).

Der 45-jährige Ullrich hatte 1997 als bisher einziger deutscher Profi das bedeutendste Radrennen der Welt gewonnen. Als letzter Deutscher schaffte es Andreas Klöden 2006 als Dritter auf das Podium.

Der 26-jährige Buchmann hatte am Wochenende mit zwei vierten Plätzen bei den schweren Pyrenäen-Etappen am Tourmalet und in Foix Prat d'Albis seine Top-Form unter Beweis gestellt. Der Ravensburger liegt in der Gesamtwertung auf Rang sechs, sein Rückstand auf Spitzenreiter Julian Alaphilippe aus Frankreich beträgt 2:14 Minuten (hier finden Sie die Gesamtwertung sowie alle weiteren Infos zur Tour de France 2019).

„Ich freue mich sehr, dass es mal wieder einen deutschen Fahrer gibt, der das Podium im Visier hat. Es tut dem deutschen Radsport insgesamt gut, dass Emanuel Buchmann eine klasse Tour fährt“, sagte Ullrich.

+++++

Yates holt zweiten Etappensieg - Buchmann macht Zeit auf Gelb gut

Tadellos am Tourmalet, bravourös am verregneten Hang von Foix: Radprofi Emanuel Buchmann hat das Pyrenäen-Spektakel der 106. Tour de France als einer der großen Gewinner beendet und darf nach Glanzleistungen am Berg von der ersten deutschen Podestplatzierung seit 13 Jahren träumen.

Den Tagessieg bei der 15. Etappe in die Pyrenäen gewann der britische Radprofi Simon Yates. Der 26-Jährige vom Team Mitchelton-Scott siegte am Sonntag nach 185 km von Limoux zum Prat d'Albis mit 33 Sekunden Vorsprung auf Vortagessieger Thibaut Pinot (Frankreich/Groupama-FDJ).

Der Ravensburger Emanuel Buchmann glänzte erneut als starker Vierter (+0:51 Minuten), der 26-Jährige vom Team Bora-hansgrohe rutschte in der Gesamtwertung allerdings um einen Platz auf Rang sechs ab (hier lesen Sie mehr zum tollen Auftritt von Emanuel Buchmann bei der Tour de France 2019).

Am Sonntag ließen die Favoriten eine Gruppe ziehen, der neben einigen starken Bergfahrern auch der Deutsche Simon Geschke angehörte. Der 33 Jahre alte Berliner fuhr mit Tagessieger Simon Yates bis in den Schlussanstieg, wurde dann aber abgehängt. Die Ränge zwei und drei belegten im Nebel und Regen von Foix Prat d'Albis Vortagessieger Thibaut Pinot aus Frankreich und der Spanier Mikel Landa.

Das Gelbe Trikot des Gesamtersten verteidigte der Franzose Julian Alaphilippe, der aber erstmals schwächelte und als Elfter wertvolle Zeit auf Verfolger Geraint Thomas verlor. Der Vorjahressieger aus Großbritannien wurde Tagessiebter.

Simon Geschke, der 2015 eine Tour-Etappe gewann, hatte sich etwa 45 Kilometer vor dem Ziel abgesetzt. Zusammen mit Yates ging der 33-jährige Berliner als Spitzen-Duo in den abschließenden 11,8 Kilometer langen Anstieg, hatte dann aber mit dem Rennausgang nichts zu tun.

Lesen Sie auch Radsport : Das müssen Sie zur Tour de France 2019 wissen

Am Montag steht in Nimes der zweite Ruhetag für die Radprofis an, ehe danach die zweitletzte Chance auf die Sprinter wartet. Über 177 Kilometer geht es am Dienstag rund um Nimes, das Terrain ist weitgehend flach.

+++++

Vorschau: Das ist die 15. Etappe der Tour de France

Finale in den Pyrenäen! An diesem Sonntag (12.10 Uhr/One und Eurosport) steht das letzte von drei Teilstücken in den Pyrenäen auf dem Programm. Auf den 185,5 Kilometern von Limoux nach Foix Prat d'Albis müssen die Radprofis um Topfavorit Geraint Thomas drei Berge der ersten Kategorie überwinden. Es geht um wertvolle Zeit im Gesamtklassement der Tour de France - und den prestigeträchtigen Sieg bei einer Bergankunft.

Etappe: Der letzte Anstieg hat es mit 11,8 Kilometern und einer Steigung von 6,8 Prozent noch einmal in sich, zuvor stehen bei Kilometer 121 und 147 Bergwertungen der ersten Kategorie auf dem Programm. Für die deutsche Gesamtklassement-Hoffnung Emanuel Buchmann gilt es nach seinem starken Tag am Tourmalet noch einmal, bevor ein Ruhetag und zwei eher flache Etappen folgen. Das Teilstück ist ähnlich hart wie die Etappe mit dem Ziel auf dem legendären Berg auf 2115 Metern Höhe am Vortag.

Favoriten: Der gefürchtete Ineos-Zug um Geraint Thomas und Egan Bernal wirkt angeschlagen, auf der ersten Bergetappe glänzten stattdessen Tagessieger Thibaut Pinot und Gelb-Träger Julian Alaphilippe. Fraglich ist, wie sich Klassiker-Spezialist Alaphilippe nach seinen bisherigen Gala-Auftritten bei der letzten von drei Pyrenäen-Etappen schlägt. Dem 26 Jahre alten Buchmann dürften die gleichmäßigen Anstiege entgegenkommen. Er hat bislang seine starke Form deutlich unter Beweis gestellt.

Deutsche: Buchmann liegt ordentlich im Rennen, er ist Gesamtfünfter mit einem Rückstand von 3:12 Minuten. Ansonsten sind die deutschen Fahrer beim größten Radrennen der Welt bislang sieglos. Der 37 Jahre alte Routinier Andre Greipel kann in den Sprints nicht mehr mithalten, Tony Martin schenkte das Zeitfahren ab und auch Attacken von Nils Politt oder Maximilian Schachmann brachten nichts ein. Dass es an diesem Sonntag mit dem ersten Tagessieg 2019 klappt, ist trotz Buchmann eher unwahrscheinlich. Zumal Schachmann nach seinem Sturz und gebrochener Mittelhand nicht mehr dabei ist.

+++++

Tour de France 2019 - 14. Etappe: Buchmann liefert Glanzstück am Tourmalet - Pinot siegt, Alaphilippe behält Gelb

Emanuel Buchmann hat am mythischen Tourmalet sein bisheriges Meisterstück abgeliefert und mit einer eindrucksvollen Attacke sogar Titelverteidiger Geraint Thomas abgehängt. Der Eintrag in die Tour-Geschichtsbücher am legendären Pyrenäen-Gipfel blieb ihm nur knapp verwehrt, mit acht Sekunden Rückstand auf Tagessieger Thibaut Pinot erreichte der Ravensburger das Ziel als herausragender Vierter.

Der Kletterspezialist vom Team Bora-hansgrohe präsentierte sich bei der ersten von drei Tour-Ankünften in über 2000 Meter Höhe in außergewöhnlicher Verfassung und bot den weltbesten Rundfahrern die Stirn. Auf den 117,5 km der 14. Etappe der 106. Frankreich-Rundfahrt untermauerte Buchmann seinen Anspruch auf eine Spitzenplatzierung in der Gesamtwertung, er liegt nun wieder auf Rang fünf.

Weiter im Jubelrausch befindet sich das Gastgeberland, der Tour-Besuch von Präsident Emmanuel Macron hätte nicht besser platziert sein können. Nicht nur, dass Pinot am Ende die größten Reserven hatte, auch Publikumsliebling Julian Alaphilippe war erneut bärenstark und festigte sein Gelbes Trikot sogar. Alaphilippe liegt nun 2:02 Minuten vor dem Waliser Thomas, der 36 Sekunden auf ihn und 28 Sekunden auf Buchmann einbüßte.

Ans Limit hatte Buchmann, der 3:12 hinter Alaphilippe rangiert, den Sieger des Vorjahres geführt. Mit einem Angriff etwa 1,2 km vor dem Ziel löste sich der Oberschwabe kurzzeitig, er wurde zwar wieder gestellt, aber Thomas konnte den Anschluss nicht mehr halten. Auf den 19 Kilometern mit sieben Prozent Steigung im Schnitt ging Buchmann jede Tempoverschärfung mit, selbst als Fahrer um Fahrer an seine Grenzen stieß, war er noch immer auf der Höhe.

Erst zum dritten Mal endete eine Tour-Etappe auf dem legendären Berg, der zuerst 1910 und insgesamt so oft wie kein anderer Gipfel der Tour befahren wurde. Die letzte Ankunft auf dem Tourmalet hatte 2010 der Luxemburger Andy Schleck gewonnen.

Die Gruppe der Klassementfahrer war unter dem Tempodiktat der spanischen Mannschaft Movistar schon im unteren Teil des Tourmalet merklich geschrumpft. Unter anderem fielen der Ire Daniel Martin und der frühere Tour-Zweite Nairo Quintana (Kolumbien) zurück, der offenbar seinem Movistar-Kollegen Mikel Landa zuvor freie Fahrt gegeben hatte.

Movistar hatte bereits im Aufstieg zum Col du Soulor ein hohes Tempo angeschlagen. Der Brite Adam Yates und der Franzose Romain Bardet konnten diesem Rhythmus nicht folgen, während Buchmann in der Nähe von Alaphilippe souverän seine Position hielt. Weiter vorn mühte sich Youngster Lennard Kämna (Sunweb) in der Fluchtgruppe des Tages mit so prominenten Namen wie dem Tour-Sieger von 2014 Vincenzo Nibali (Italien).

Der 22-jährige Kämna, viertjüngster Starter dieser Tour, machte seine Sache bravourös, erwies sich am Soulor als einer stärksten der ursprünglich 17-köpfigen Ausreißergruppe. Doch das hohe Tempo der Tour-Favoriten raubte ihm jede Chance auf eine gute Tagesplatzierung.

Buchmann musste ohne die Unterstützung von Maximilian Schachmann auskommen, der am Samstag mit einem dreifachen Bruch der Mittelhand nach Deutschland zurückflog. "Es ist echt schade, dass er fehlt, er wäre ein wichtiger Helfer gewesen für die Bergetappen. Ich denk, wir werden ihn schon noch vermissen", hatte Buchmann vor der Tourmalet-Etappe gesagt. Schachmann, der am Freitag im Einzelzeitfahren schwer gestürzt war, wird in den kommenden Tagen an der Hand operiert.

Am Sonntag werden die Radprofis den Tourmalet noch in den Beinen spüren, die nächste Plackerei erspart ihnen das nicht. Von Limoux führt die Strecke über 185 km nach Foix. Das Pyrenäen-Finale hält mit der Mur de Peguere und der Zielankunft zum Prat d'Albis zwei hohe Hürden bereit. Weitere Bewegung in der Gesamtwertung ist sehr wahrscheinlich. Das Schöne: Nach diesem Abschnitt steht der zweite Ruhetag an.

+++++

Radprofi van Aert nach schwerem Sturz am Bein operiert

Nach seinem schlimmen Sturz im Einzelzeitfahren der 106. Tour de France ist der dreimalige Cross-Weltmeister Wout van Aert fast eine Stunde am rechten Oberschenkel operiert worden. Der belgische Teamkollege von Tony Martin hat zwar keine Brüche erlitten, allerdings ging die tiefe Fleischwunde bis in den Muskel hinein. „Es war ein schrecklicher Anblick. Wout wird einige Tage im Krankenhaus bleiben müssen“, sagte Mathieu Heijboer, der Performance Manager von Jumbo-Visma.

Van Aert war in einer Kurve an einer Absperrung hängengeblieben. Sein Oberschenkel wurde regelrecht aufgeschlitzt. „Wout sah sein Bein und geriet in Panik. Er stand sofort auf und ging zur Seite. Ich sagte ihm: 'Hinsetzen, nicht gehen'. Ich zog das Banner vom Zaun und lege es über ihn, damit er nicht auf die Wunde schauen kann“, schilderte Heijboer die Szene.

Der 24-Jährige gehörte bis zum Sturz zu den zeitbesten Fahrern im Kampf gegen die Uhr. Ohnehin zählte der Belgier zu den Entdeckungen dieser Tour. Van Aert gewann die zehnte Etappe im Sprint und war mit seinem Team auch im Teamzeitfahren siegreich.

+++++

Vorschau: Das ist die 14. Etappe der Tour de France

Es wird ernst im Kampf um das Gelbe Trikot: Ein kurzes, aber intensives Hochgebirgsspektakel in den Pyrenäen verspricht an berühmter Stelle einen knallharten Schlagabtausch der Top-Favoriten.

Die nur 117,5 km lange 14. Etappe führt das Feld der 106. Tour de France am Samstag von Tarbes auf den mythischen Col du Tourmalet. Der am häufigsten befahrene Tour-Anstieg zählt neben dem Col du Galibier, dem Mont Ventoux und L'Alpe d'Huez zu den vier "heiligen" Bergen der Frankreich-Rundfahrt. Das Ziel in 2115 m Höhe erreicht das Feld nach einer 19 km langen Bergauffahrt über die Westseite. Von Luz-Saint-Sauveur bis ins Ziel sind 1410 Höhenmeter zu erklimmen. Der Etappensieger darf sich womöglich nicht nur das Gelbe Trikot überstreifen, sondern erhält auch den traditionell am Tourmalet verliehenen und mit 5000 Euro dotierten Sonderpreis "Souvenir Jacques Goddet".

Der Tourmalet ist nicht die einzige Hürde des Tages. Während die Fahrer für die Cote de Labatmale (4. Kategorie) nur ein müdes Lächeln übrig haben dürften, ist der Col du Soulor (1. Kategorie) schon ein anderes Kaliber. Der Col du Tourmalet wurde erstmals 1910 ins Programm aufgenommen, in diesem Jahr wird er bereits zum 83. Mal bezwungen. Als Etappenziel diente er aber erst 1974 und 2010.

++++

Tour de France 2019 - 13. Etappe: Tour für Van Aert und Schachmann beendet - Alaphilippe gewinnt Einzelzeitfahren

Maximilian Schachmann saß wie ein Häufchen Elend auf einem Campingstuhl und blickte gedankenversunken ins Leere. Mit drei gebrochenen Knochen in der linken Mittelhand und einem bandagierten Knie endete sein bisher so starkes Debüt bei der Tour de France auf tragische Weise. Humpelnd und gestützt von medizinischem Personal verließ Schachmann den Zielbereich, er fliegt nun zurück nach Deutschland und wird dort operiert.

Das Einzelzeitfahr-Drama um den Berliner stellte aus deutscher Sicht selbst die verblüffende Julian-Alaphilippe-Show im Kampf um das Maillot jaune in den Schatten. Mit schmerzverzerrtem Gesicht und blutigem rechten Knie hatte sich Schachmann zuvor fast in Zeitlupe ins Ziel gequält.

"Meine linke Hand ist das Problem", meinte der geknickte Schachmann, der schon ahnte, dass seine Tour am 100. Geburtstag des Gelben Trikots vorbei sein würde. In einer Rechtskurve war er auf der 13. Tour-Etappe über 27,2 Kilometer verhängnisvoll gestürzt. "Ich bin zu schnell reingefahren und habe sie falsch eingeschätzt, die war tückisch. Mir ist die Straße ausgegangen, dann bin ich ins Außengitter eingetaucht", sagte Schachmann.

Auch die Sorge von Rundfahrthoffnung Emanuel Buchmann, der sich als 15. (+1:19 Minuten) im Spitzenfeld behauptete, galt Schachmann. "Es wäre echt schade, wenn er nicht weiterfahren könnte", sagte der 26-Jährige. Hinzu kam, dass Schachmann ausgezeichnet im Rennen lag und auf dem Weg zu einer Top-Platzierung war. Doch ein kleiner Fehler änderte für den Profi aus der Mannschaft Bora-hansgrohe alles.

Den entfesselten Alaphilippe konnte sogar der starke britische Titelverteidiger Geraint Thomas nicht in die Schranken weisen. Der Franzose gewann in 35:00,24 Minuten und baute seinen Vorsprung auf Thomas sogar noch um 14 Sekunden aus. Thomas wurde Tageszweiter und liegt vor dem Samstags-Spektakel am Tourmalet im Klassement nun 1:26 Minuten hinter Alaphilippe.