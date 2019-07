Fahrer nominiert : Sprinter Cavendish erstmals seit 2006 nicht dabei

München Elf deutsche Radprofis werden am Samstag im belgischen Brüssel die 106. Tour de France in Angriff nehmen. Hier halten wir Sie während der Tour über alle wichtigen Informationen auf dem Laufenden.

Erstmals seit 2006 findet die Tour de France ohne den britischen Sprintstar Mark Cavendish statt. Der 34-Jährige wurde von seiner südafrikanischen Mannschaft Dimension Data nicht für die am Samstag beginnende 106. Frankreich-Rundfahrt nominiert. Cavendish ist mit 30 Tagessiegen hinter der belgischen Legende Eddy Merckx (34) der zweiterfolgreichste Etappenjäger der Tour-Geschichte. In der Pressemitteilung seines Teams wurde Cavendish mit keiner Zeile erwähnt.

In der jüngeren Vergangenheit plagten den Straßen-Weltmeister von 2011 allerdings immer wieder gesundheitliche Probleme, zweimal erkrankte der Sprinter von der Isle of Man am Pfeifferschen Drüsenfieber und erlitt außerdem bei verschiedenen Stürzen teils schwere Verletzungen. In Erinnerung ist Cavendishs schlimmer Crash bei der Tour 2017, nachdem er im Zielsprint mit dem Slowaken Peter Sagan aneinandergeraten war.