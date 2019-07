Tour de France 2019 : Alaphilippe holt Etappensieg und Gelbes Trikot

München Elf deutsche Radprofis sind bei der 106. Tour de France dabei. Hier halten wir Sie während der Tour über alle wichtigen Informationen auf dem Laufenden.

Die Tour de France ist zurück in Frankreich - und schon bejubelt die Grande Nation ihren ersten Helden: Radprofi Julian Alaphilippe hat nach einer beherzten Attacke die 3. Etappe der 106. Frankreich-Rundfahrt gewonnen und den Gastgebern in den grünen Hügeln der Champagne früh den erlösenden ersten Tageserfolg sowie das Gelbe Trikot beschert.

Der 27-Jährige vom Team Deceuninck-Quick Step spielte im anspruchsvollen Finale der 215 km langen Etappe in die Schaumwein-Hochburg Epernay seine Stärken im Klassiker-Terrain aus und siegte als Solist. Alaphilippe, im März Sieger von Mailand-Sanremo, löste mit dem Erfolg den Niederländer Mike Teunissen (Jumbo-Visma) als Führenden der Gesamtwertung ab.

Im Ziel hatte Alaphilippe, der im Vorjahr zwei Tour-Etappen und das Bergtrikot gewonnen hatte, 26 Sekunden Vorsprung auf das Hauptfeld. Die Plätze zwei und drei belegten Michael Matthews (Australien/Sunweb) und Jasper Stuyven (Belgien/Trek-Segafredo).

Der deutsche Tour-Debütant Maximilian Schachmann (Berlin/Bora-hansgrohe) wagte sich nach Alaphilippes Angriff zwischenzeitlich in die Verfolgung, gab das Unterfangen wie drei weitere Fahrer aber vorzeitig auf. Die Favoriten auf den Gesamtsieg zeigten sich auf den hügeligen Schlusskilometern an der Spitze des Feldes, verzichteten aber auf Angriffe.

Kurz nach dem Start in Binche nahm die Tour Abschied von Belgien, wo das Rennen am vergangenen Wochenende mit zwei Etappen feierlich gestartet worden war. Das Peloton überquerte nach zehn Kilometern bei Erquelinnes die Grenze zu Frankreich, ebenso früh fand sich die fünfköpfige und letztlich erfolglose Fluchtgruppe, die ohne deutschen Fahrer den Großteil der Etappe bestimmte.

Tony Martin, der am Sonntag bei Jumbo-Visma maßgeblich zum umjubelten Sieg im Mannschaftszeitfahren in Brüssel beigetragen hatte, verdiente sich am Montag Fleißpunkte in der Nachführarbeit, in der er über Stunden das Tempo diktierte.

Das eintönige Rennen nahm erst auf den letzten 40 km Fahrt auf. Vier dicht gestaffelte Bergwertungen, davon drei der dritten Kategorie, vergrößerten den taktischen Spielraum. Die Teams der Favoriten auf den Gesamtsieg, aber auch jene mit Chancen auf den Tageserfolg positionierten sich an der Spitze des Feldes.

Die einzige ernsthafte Attacke setzte aber Alaphilippe am letzten der vier Anstiege, der Cote de Mutigny (3. Kategorie). "Wir haben nicht damit gerechnet, dass der Angriff so früh kommt. Wir sind dann nicht mehr hinterhergekommen", sagte der deutsche Hoffnungsträger Emanuel Buchmann, der als bester Deutsche Rang 28 belegte. Alaphilippe raste dem Ziel entgegen und ließ sich den Sieg und mindestens einen Tag im Maillot jaune nicht mehr nehmen. "Dass er den Vorsprung so halten konnte, war schon extrem stark", sagte Schachmann.

Am Dienstag dürften wieder die klassischen Sprinter wie der angeschlagene Dylan Groenewegen zum Zug kommen. Die 213,5 km lange 4. Etappe führt von Reims nach Nancy und sollte wie der Auftakt in Brüssel in einem Massensprint enden. Auch die Cote de Maron, einer von zwei Anstiegen der 4. Kategorie rund 15 km vor dem Ziel, wird daran wohl nichts ändern. Die letzten Kilometer sind weniger tückisch als zuletzt, das Sturzrisiko ist dadurch reduziert.

Tony Martin gewinnt mit Jumbo-Visma das Teamzeitfahren

Die 106. Tour de France ist mit einigen Überraschungen in Brüssel losgerollt. Tony Martin und Co. gewinnen das Mannschaftszeitfahren vor dem übermächtigen Ineos-Team. Die Jumbo-Visma-Mannschaft hat in Auftaktsieger Mike Teunissen auch den Gelbträger in ihren Reihen.

Tony Martin riss im Schatten des weltberühmten Atomiums die Faust in die Höhe, dann sank er völlig erschöpft zu Boden. Nicht Tour-Champion Geraint Thomas, sondern der viermalige Zeitfahr-Weltmeister und sein kleines niederländisches Team waren die Hauptattraktion bei der großen Radsport-Party zum Auftakt der 106. Tour de France in Brüssel. Angeführt von Lokomotive Martin gewann der Jumbo-Visma-Rennstall nach einer Gala-Vorstellung bei Tempo 60 auch das Mannschaftszeitfahren am Sonntag und versetzte den Stars um die beiden Favoriten Thomas und Egan Bernal einen ersten Dämpfer.

Martin und Co. siegten über 27,6 Kilometer mit einem deutlichen Vorsprung von 20 Sekunden auf den britischen Top-Rennstall Ineos. Dritter im ersten Kampf gegen die Uhr wurde 21 Sekunden zurück Martins Ex-Mannschaft Deceuninck-Quick Step. „Bei uns ist alles kleiner, stressfreier und familiärer, aber wir haben große Ziele“, sagte Martin. Und sein Team hat das Gelbe Trikot durch Mike Teunissen weiter in den eigenen Reihen. „Das beflügelt, das ist unser achter Mann“, betonte Martin.

Achtbar schlug sich das deutsche Bora-hansgrohe-Team, das mit Rundfahrt-Hoffnung Emanuel Buchmann 46 Sekunden zurück den zwölften Platz belegte. „Das war ein solides Zeitfahren, damit können wir leben“, sagte Buchmann.

Durch den Erfolg der Martin-Equipe festigte der niederländische Auftaktsieger Teunissen seinen ersten Platz in der Gesamtwertung. Der 26-Jährige war ursprünglich als Anfahrer für Jumbo-Sprintstar Dylan Groenewegen gedacht, holte sich nach dessen üblem Sturz am Samstag aber überraschend selbst den Sieg im Fotofinish vor dem slowakischen Ex-Weltmeister Peter Sagan. Damit ist Teunissen der erste Holländer in Gelb seit Erik Breukink vor 30 Jahren.

So stand das Auftakt-Wochenende, das bis zu 500 000 Zuschauer an den Streckenrand lockte, ganz im Zeichen der Holländer. Martin hatte zu Saisonbeginn das Abenteuer Jumbo-Visma gewagt und durfte nun seinen sechsten Tour-Tagessieg feiern. Im Teamzeitfahren waren es Martin und der dreimalige Cross-Weltmeister Wout van Aert, die für das Hochgeschwindigkeitstempo sorgten.

Daran kam Ineos nicht heran, unzufrieden waren Thomas und Co. aber nicht. „Es hat sich gut angefühlt. Wir hatten eine gute Geschwindigkeit. Einige Kurven hätten wir schneller fahren können, aber das war ein minimaler Zeitverlust“, sagte Thomas. Andere Mitfavoriten ließen weitaus mehr Zeit auf den Straßen von Brüssel liegen. So verlor die französische Tour-Hoffnung Romain Bardet schon eine knappe Minute auf Thomas, der zweimalige Tour-Zweite Nairo Quintana (Kolumbien) büßte 45 Sekunden ein und für den Dänen Jakob Fuglsang waren es 21 Sekunden.

Da war Buchmann mit 26 Sekunden Rückstand gut dabei. Am Vortag war der Auftakt für die Bora-Mannschaft nicht wunschgemäß verlaufen. Buchmann war in den Sturz kurz vor dem Ziel ebenfalls verwickelt worden und hatte sich dabei eine blutige Lippe und ein aufgeschlagenes Knie geholt. „Es hat nicht mehr wehgetan“, sagte das Leichtgewicht am Sonntag.

Buchmann war auch nicht der einzige Fahrer, der zum Auftakt auf den Asphalt knallte. Auch Thomas war kurz zu Boden gegangen. Deutlich schlimmer erwischte es Fuglsang. Der dänische Sieger der Dauphiné-Rundfahrt fuhr blutend ins Ziel, musste mit drei Stichen über dem Auge genäht werden und erlitt Prellungen am rechten Knie und den Rippen.

Am Montag wird die Tour Belgien wieder verlassen, wenn die dritte Etappe über 215 Kilometer von Binche nach Épernay führt. Bei vier kleineren Bergwertungen auf den letzten 42 Kilometern dürften die Sprinter aber kaum zum Zug kommen. Vielmehr hoffen die Franzosen auf ihren Bergkönig Julian Alaphilippe.

Mike Teunissen gewinnt die erste Etappe

Bei der großen Radsport-Party in Belgien hat Ex-Weltmeister Peter Sagan nur um Zentimeter den Auftaktsieg und das erste Gelbe Trikot der 106. Tour de France verpasst. Der Superstar vom deutschen Bora-hansgrohe-Team musste sich nach einem hektischen Finale am Samstag nach 194,5 Kilometern rund um Brüssel nur dem niederländischen Sieger Mike Teunissen geschlagen geben. Dritter wurde der Australier Caleb Ewan. Die Favoriten um Vorjahressieger Geraint Thomas hielten sich auf dem ersten Teilstück der 3480 Kilometer langen Reise vor allem durch Frankreich erwartungsgemäß zurück und erreichten mit dem Hauptfeld das Ziel.

Doch fast schon traditionsgemäß kam es zum Tour-Auftakt wieder zu heftigen Stürzen. Dabei erwischte es 1,3 Kilometer vor dem Ziel die deutsche Rundfahrt-Hoffnung Emanuel Buchmann und Sprintstar Dylan Groenewegen, der als großer Favorit auf den ersten Sieg galt. Buchmann erreichte mit blutiger Lippe das Ziel. „Ich war direkt dahinter, aber ich habe es noch geschafft“, sagte der deutsche Meister Maximilian Schachmann. Auch Mitfavorit Jakob Fuglsang war vorher schon zu Boden gegangen. Mit blutigen Wunden schaffte es der Däne aber zurück ins Hauptfeld. Dabei war auch Tony Martin aufgehalten worden.

„Es war klar, dass es wieder knallt“, sagte der deutsche Profi Nils Politt, der heil ins Ziel kam. Im Finish wurde Sagan noch kurz vor dem Zielstrich von Teunissen überholt. „Ich habe mich gut gefühlt und war in einer guten Position. Ich wusste erst gar nicht, dass Dylan gestürzt war. Es war ein seltsamer Tag“, sagte Teunissen, der eigentlich den Sprint für Groenewegen anziehen sollte.

Der Tour-Auftakt gestaltete sich zum riesigen Volksfest im radsportverrückten Belgien. Hunderttausende Fans säumten den Straßenrand mitunter in Zehner-Reihen. Gefeiert wurde die Tour - und natürlich Radsport-Legende Eddy Merckx. Der 74-Jährige, der vor 50 Jahren den ersten seiner fünf Toursiege feierte, wurde von den Landsleuten bereits beim Start auf der Place Royale mit „Eddy, Eddy“-Rufen gefeiert, bevor er im Wagen von Tour-Direktor Christian Prudhomme als Ehrengast Platz nahm.

Die deutsche Note kam beim Tour-Auftakt zu kurz, womit aber auch zu rechnen war. Die jahrelangen Sprinter-Festspiele sind in diesem Jahr zumindest unterbrochen. Deutschlands Rekord-Etappengewinner Marcel Kittel hat sich eine persönliche Auszeit genommen, der zweimalige Giro-Etappengewinner Pascal Ackermann und Klassiker-Spezialist John Degenkolb wurden nicht nominiert. Altstar André Greipel ist nach einer langwierigen Bakterien-Erkrankung aktuell kein Anwärter auf Tagessiege.

Schon am Sonntag dürfte das Gesamtklassement beim 27,6 Kilometer langen Mannschaftszeitfahren in Brüssel wieder umgeworfen werden. Dann kommt es auch zur ersten Standortbestimmung der favorisierten Fahrer. „Wir wollen den Abstand zum siegreichen Team so gering wie möglich halten. Eine Top-6-Platzierung ist das Ziel“, sagte Ralph Denk als Teamchef von Bora-hansgrohe, der mit Emanuel Buchmann einen Platz unter den besten Zehn anpeilt. Das hatte zuletzt Andreas Klöden vor zehn Jahren als Gesamtsechster geschafft.

Das erste Bergtrikot trägt der Olympiasieger. Für den Belgier Greg van Avermaet war es als Klassikerspezialist natürlich ein großes Bedürfnis, die nötigen Punkte an der Mauer von Geraardsbergen und dem Bosberg - zwei historische Anstiege in der Geschichte der Flandern-Rundfahrt - einzusammeln.

Thomas gibt nach Sturz Entwarnung

Titelverteidiger Geraint Thomas hat den Sturz auf der ersten Etappe der 106. Tour de France relativ glimpflich überstanden. „Glücklicherweise kein Schaden. Ich war zu der Zeit langsam unterwegs. Ich bin ausgewichen und traf die Barriere“, schrieb der Waliser auf Twitter. Thomas war 1,3 Kilometer vor dem Ziel in Brüssel im Zuge des Sturzes von Sprintstar Dylan Groenewegen genauso wie die deutsche Rundfahrt-Hoffnung Emanuel Buchmann zu Boden gegangen. Buchmann trug eine blutige Lippe und ein aufgeschlagenes Knie davon.

Mitfavorit Jakob Fuglsang erwischte es schlimmer. Der Däne, der zuletzt die Dauphiné-Rundfahrt gewann, musste mit drei Stichen über dem Auge genäht werden. Dazu erlitt er Prellungen am rechten Knie und an der rechten Rippe.

Tausende feiern Eddy Merckx in Brüssel

Die Tour de France ist am Samstag in ihre 106. Auflage gestartet. Tour-Direktor Christian Prudhomme gab das wichtigste Radrennen der Welt um 12.26 Uhr mit dem scharfen Start in Brüssel frei. 176 Fahrer aus 22 Teams machten sich auf die 194,5 km lange erste Etappe, an deren Ende ein Massensprint in Brüssel erwartet wird.

Zuvor war Belgiens Radsport-Ikone Eddy Merckx im offenen Wagen von den Fans am Straßenrand gefeiert worden. Merckx hatte vor 50 Jahren seinen ersten von fünf Tour-Siegen gefeiert. Zu seinen Ehren fand der Grand Depart in diesem Jahr in der belgischen Hauptstadt statt.

Elf deutsche Radprofis sind im Peloton vertreten, die meisten als Helfer. Der gebürtige Rostocker Andre Greipel (elf Etappensiege/Arkea-Samsic) ist in den Sprints nur noch Außenseiter. Emanuel Buchmann (Ravensburg/Bora-hansgrohe) hofft auf die erste deutsche Top-10-Platzierung in der Gesamtwertung seit zehn Jahren. Die Tour de France endet nach 3480 km am 28. Juli traditionell in Paris.

Der Deutsche Emanuel Buchmann will unter die Top 10

Es ist lange her, dass ein deutscher Radprofi bei der Tour de France in der Gesamtwertung eine Rolle spielte. Dieses Jahr ändert sich das: Emanuel Buchmann strebt einen Platz unter den besten Zehn an.

Eine Nacht im heimischen Bett gönnte sich Emanuel Buchmann noch, dann brach die deutsche Klassementhoffnung nach Brüssel zu ihrem bisher größten Tour-Abenteuer auf. Der Ravensburger nimmt die Mission "Top 10" trotz schmaler Brust mit großem Selbstvertrauen in Angriff. "Ich sehe keinen Grund, warum es nicht klappen soll. Das Ziel ist vollkommen realistisch", sagte Buchmann im SID-Gespräch.

Genau zehn Jahre ist er her, dass ein deutscher Radprofi bei der Frankreich-Rundfahrt ein solches Resultat erreichte: 2009 wurde Andreas Klöden Fünfter. Nun ist Buchmann reif für eine ähnliche Leistung, glaubt nicht nur Ralph Denk, sein Teamchef bei Bora-hansgrohe. "Ich bin voll überzeugt. Emanuel macht einen sehr guten Eindruck", sagte Denk dem SID.

Mannschaftskollege Marcus Burghardt traut dem stillen Oberschwaben sogar den Sprung unter die besten Fünf zu. "Wenn er die Form hat wie bei der Dauphine, sieht's wirklich gut aus", sagte der Routinier mit der Erfahrung aus zehn Tour-Teilnahmen. Beim Härtetest im Südosten Frankreichs hatte Buchmann als Dritter geglänzt.

Den Tour-Feinschliff holte sich der beste deutsche Kletterer in einem Höhentrainingslager im italienischen Livigno - mit Freundin, damit er sich nicht ganz so einsam fühlt. Weil er in Frankreich sieben Mal auf über 2000 Meter klettern muss, hat Buchmann den Schwerpunkt stärker als sonst auf diese Trainingsform gelegt. "Mir tut die Höhe extrem gut, für mich ist es das Beste", sagte er.

Nach einem kurzen Zwischenstopp in seiner österreichischen Wahlheimat Lochau am Bodensee ging es direkt zum Grand Depart in die belgische Hauptstadt, "einmal noch zu Hause schlafen und dann weiter", wie er meinte. Ab Samstag wird Buchmann bei seiner vierten Tour im Fokus stehen wie noch nie in seiner Laufbahn. Mancher Beobachter fragt sich, ob der freundliche, aber manchmal einsilbige Radprofi dieser Aufmerksamkeit standhält. "Emu ist anders, als man ihn in der Öffentlichkeit kennt. Es stresst ihn nicht", sagte Denk und ergänzte: "Wenn die Tür zu ist, dann hat er Leaderqualitäten. Er weiß, was er will und sagt das auch."