Name: Richie Porte (Australien/ 30. Januar 1985)



Team:Trek-Segafredo



Beste Tour-Platzierung: Gesamtfünfter (6 Teilnahmen)



Einschätzung: In diesem Jahr will er mit seinem neuen Team endlich ganz vorne bei der Tour mitfahren. Er ist ein starker Zeitfahrer. Bauke Mollema wird ihm als Helfer in den Bergen zur Seite stehen. In 2019 gelang dem Australier bisher aber nur ein Etappensieg.

