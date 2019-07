Von Brüssel bis nach Paris: 3.460 Kilometer legen die Fahrer bei der diesjährigen Tour de France zurück. Nach den ersten Etappen in Belgien schlägt zwischen der Champagne und Lothringen die Stunde der Sprinter, ehe es über das Mittelgebirge Vogesen ins Zentralmassiv geht. Die Vorentscheidung fällt in den Pyrenäen, spätestens in den Alpen wird der diesjährige Tour-Sieger feststehen. Die Etappen in der Übersicht.