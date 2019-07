Tour de France : Dieser Deutsche will es unter die Top 10 schaffen

München Elf deutsche Radprofis werden am Samstag im belgischen Brüssel die 106. Tour de France in Angriff nehmen. Hier halten wir Sie während der Tour über alle wichtigen Informationen auf dem Laufenden.

Es ist lange her, dass ein deutscher Radprofi bei der Tour de France in der Gesamtwertung eine Rolle spielte. Dieses Jahr ändert sich das: Emanuel Buchmann strebt einen Platz unter den besten Zehn an.

Eine Nacht im heimischen Bett gönnte sich Emanuel Buchmann noch, dann brach die deutsche Klassementhoffnung nach Brüssel zu ihrem bisher größten Tour-Abenteuer auf. Der Ravensburger nimmt die Mission "Top 10" trotz schmaler Brust mit großem Selbstvertrauen in Angriff. "Ich sehe keinen Grund, warum es nicht klappen soll. Das Ziel ist vollkommen realistisch", sagte Buchmann im SID-Gespräch.

Genau zehn Jahre ist er her, dass ein deutscher Radprofi bei der Frankreich-Rundfahrt ein solches Resultat erreichte: 2009 wurde Andreas Klöden Fünfter. Nun ist Buchmann reif für eine ähnliche Leistung, glaubt nicht nur Ralph Denk, sein Teamchef bei Bora-hansgrohe. "Ich bin voll überzeugt. Emanuel macht einen sehr guten Eindruck", sagte Denk dem SID.

Mannschaftskollege Marcus Burghardt traut dem stillen Oberschwaben sogar den Sprung unter die besten Fünf zu. "Wenn er die Form hat wie bei der Dauphine, sieht's wirklich gut aus", sagte der Routinier mit der Erfahrung aus zehn Tour-Teilnahmen. Beim Härtetest im Südosten Frankreichs hatte Buchmann als Dritter geglänzt.

Den Tour-Feinschliff holte sich der beste deutsche Kletterer in einem Höhentrainingslager im italienischen Livigno - mit Freundin, damit er sich nicht ganz so einsam fühlt. Weil er in Frankreich sieben Mal auf über 2000 Meter klettern muss, hat Buchmann den Schwerpunkt stärker als sonst auf diese Trainingsform gelegt. "Mir tut die Höhe extrem gut, für mich ist es das Beste", sagte er.

Nach einem kurzen Zwischenstopp in seiner österreichischen Wahlheimat Lochau am Bodensee ging es direkt zum Grand Depart in die belgische Hauptstadt, "einmal noch zu Hause schlafen und dann weiter", wie er meinte. Ab Samstag wird Buchmann bei seiner vierten Tour im Fokus stehen wie noch nie in seiner Laufbahn. Mancher Beobachter fragt sich, ob der freundliche, aber manchmal einsilbige Radprofi dieser Aufmerksamkeit standhält. "Emu ist anders, als man ihn in der Öffentlichkeit kennt. Es stresst ihn nicht", sagte Denk und ergänzte: "Wenn die Tür zu ist, dann hat er Leaderqualitäten. Er weiß, was er will und sagt das auch."

Bevor Denk seinen Tour-Kapitän Buchmann, der bei Bora mit dem Österreicher Patrick Konrad eine Doppelspitze bildet, in das ehrgeizige Projekt schickte, wurde das vergangene Jahr intensiv analysiert. Bei der Vuelta in Spanien etwa lag Buchmann zunächst gut im Rennen, ehe ein schwacher Tag ihn aus dem Rhythmus brachte. "Wir wussten, er hat sich schwer getan mit Tempowechseln. Daran haben wir gearbeitet", erklärte Denk.

Deshalb ist der Buchmann 2019 ein ganz anderer als das Modell 2018. Er fährt aggressiver, traut sich mehr zu und hat auch seine Zeitfahrfähigkeiten verbessert. "Wenn man stärker ist und sich stärker fühlt, dann macht es einen Unterschied und dann fährt man auch offensiver. Das hat sich einfach über die Jahre entwickelt", sagte Buchmann, der im Frühjahr im Baskenland auch seine erste Etappe auf World-Tour-Niveau gewann.

Und ihm hat die Konkurrenz des deutschen Meisters Maximilian Schachmann gut getan. "Belebend" sei diese, findet Denk. Auch bei der Tour?

Tour-de-France-Starter in Brüssel vorgestellt - Merckx auf der Bühne

Auf dem riesigen Grand Place in Brüssel haben etwa 10 000 Fans die Starter der 106. Tour de France und Nationalheld Eddy Merckx bei der Teamvorstellung gefeiert. Die insgesamt 176 Profis aus den 22 Teams fuhren am Donnerstag auf ihren Rädern durch die Altstadt von Brüssel auf eine Bühne und blickten von dort auf das prächtige Rathaus in Europas Hauptstadt.

Als Highlight der knapp zweistündigen Show im Zentrum Brüssels kam der fünfmalige belgische Tour-Sieger Merckx auf die Bühne und wurde mit „Eddy, Eddy“-Rufen und einem kleinen Feuerwerk gewürdigt. Zu Ehren von Merckx, der vor 50 Jahren erstmals die Frankreich-Rundfahrt für sich entschied, startet die Tour in diesem Jahr in Belgien. „Das war der schönste Tour-Sieg meiner Karriere“, sagte der Belgier, der sich freudig an seinen damaligen Empfang auf dem Grand Place erinnerte. „Das werde ich niemals vergessen.“

Titelverteidiger Geraint Thomas (Team Ineos) präsentierte sich zwei Tage vor dem Start am Samstag (14.30 Uhr/ARD und Eurosport) gelöst. „Ich bin ganz gechillt. Ich habe die Nummer eins auf dem Rücken und will das Beste daraus machen“, sagte Thomas. Die ersten beiden Etappen am Samstag und Sonntag beginnen und enden in Brüssel, bevor es am Montag nach Frankreich geht.

Sprinter Cavendish erstmals seit 2006 nicht dabei

Erstmals seit 2006 findet die Tour de France ohne den britischen Sprintstar Mark Cavendish statt. Der 34-Jährige wurde von seiner südafrikanischen Mannschaft Dimension Data nicht für die am Samstag beginnende 106. Frankreich-Rundfahrt nominiert. Cavendish ist mit 30 Tagessiegen hinter der belgischen Legende Eddy Merckx (34) der zweiterfolgreichste Etappenjäger der Tour-Geschichte. In der Pressemitteilung seines Teams wurde Cavendish mit keiner Zeile erwähnt.

In der jüngeren Vergangenheit plagten den Straßen-Weltmeister von 2011 allerdings immer wieder gesundheitliche Probleme, zweimal erkrankte der Sprinter von der Isle of Man am Pfeifferschen Drüsenfieber und erlitt außerdem bei verschiedenen Stürzen teils schwere Verletzungen. In Erinnerung ist Cavendishs schlimmer Crash bei der Tour 2017, nachdem er im Zielsprint mit dem Slowaken Peter Sagan aneinandergeraten war.

Das sind die deutschen Starter bei der Tour 2019

Elf deutsche Profis starten bei der Tour de France 2019. Das geht aus den bisher feststehenden achtköpfigen Aufgeboten der insgesamt 22 Mannschaften hervor. Überraschend nicht nominiert wurde Marcel Sieberg für das Team Bahrain-Merida um den Italiener Vincenzo Nibali, der den diesjährigen Giro d'Italia als Zweiter beendet hatte.

Sieberg (37) war als Helfer von Sprinter Andre Greipel im belgischen Team Lotto-Soudal zwischen 2011 und 2018 immer bei der Frankreich-Rundfahrt am Start gewesen. Im Winter hatten sich die beruflichen Wege der beiden Freunde aber getrennt. Greipel (36) schloss sich dem französischen Team Arkea-Samsic an, während Siebergs Wahl auf die Equipe aus dem Wüstenstaat fiel.

Das größte deutsche Kontingent stellt das Team Bora-hansgrohe mit drei Fahrern (Emanuel Buchmann, Marcus Burghardt, Maximilian Schachmann), im Kader von Sunweb (Nikias Arndt, Lennard Kämna) und Katusha-Alpecin (Nils Politt, Rick Zabel) stehen jeweils zwei deutsche Profis. Ältester deutscher Starter ist Greipel, der während der Tour seinen 37. Geburtstag feiert, jüngster ist der 22 Jahre alte Debütant Kämna.

Schumacher zu Doping im Radsport

Der frühere Radprofi und geständige Dopingsünder Stefan Schumacher glaubt vor dem Start der 106. Tour de France nicht an einen großen Sinneswandel im Peloton. „Die aktuellen Ereignisse mit zahlreichen Dopingfällen im Radsport, aber auch anderen Sportarten zeigen, dass sich nicht wirklich etwas geändert hat. Zudem werden die Rennen schneller und härter gefahren als je zuvor, und der Druck auf die Rennfahrer ist eher gewachsen“, sagte Schumacher der Deutschen Presse-Agentur. Der Nürtinger war 2008 bei der Tour positiv auf EPO getestet worden, 2013 hatte er Doping gestanden.

Die geringere Anzahl an Dopingfällen in den letzten Jahren hat für Schumacher keine große Aussagekraft. „Es trifft komischerweise hauptsächlich Leute aus der zweiten Reihe und so gut wie nie bei den großen Rennen wie der Tour“, ergänzte der heutige Triathlet, der sich in diesem Jahr für den Ironman auf Hawaii qualifiziert hat.

Dass dem Spanier Juan José Cobo der Sieg bei der Vuelta 2011 acht Jahre später wegen verdächtiger Werte im Blutpass aberkannt worden war und der damalige zweitplatzierte Brite Chris Froome Nutznießer war, ist für Schumacher „die Krönung“. Anstatt Froome wegen des erhöhten Salbutamol-Wertes 2017 den Vuelta-Sieg abzuerkennen, bekomme er jetzt im Nachhinein einen zweiten gutgeschrieben. „Solange weiterhin bestimmte Leute zum Bauernopfer gemacht werden, während andere protegiert werden, hat das nichts mit glaubwürdigem Anti-Dopingkampf zu tun, sondern ist viel mehr eine Farce“, sagte Schumacher.

