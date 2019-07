Tour de France 2019 : Ausstieg von Zeitfahr-Weltmeister Dennis sorgt für Verwirrung

Bagneres-de-Bigorre Für die Fahrer der 106. Tour de France geht es im zweiten Abschnitt der Rundfahrt in die Pyrenäen und Alpen, ehe sie das Ziel in Paris erreichen. Hier halten wir Sie während der Tour über alle wichtigen Infos auf dem Laufenden.

Auch einen Tag nach der Aufgabe des australischen Zeitfahr-Weltmeisters Rohan Dennis bei der 106. Tour de France bleiben die Umstände ungeklärt. „Ich bin enttäuscht, das Rennen an diesem Punkt zu verlassen. Das Einzelzeitfahren war ein großes Ziel für mich, aber angesichts meines derzeitigen Gefühls war es die richtige Entscheidung“, wurde Dennis in einer Mitteilung seines Rennstalls Bahrain-Merida zitiert.

Dennis war am Donnerstag auf der Etappe nach Bagnères-de-Bigorre nach 80 Kilometern ausgestiegen. Das Team hatte darauf verwundert reagiert. „Wir sind verwirrt. Sicher ist, dass es nicht an seiner physischen Verfassung lag“, sagte Sportdirektor Gorazd Stangelj und fügte hinzu: „Ich bin enttäuscht, was mit Rohan passiert ist. Wir haben eine große Anstrengung erwartet. Es war seine Entscheidung, an der Verpflegungszone zu stoppen. Wir haben versucht, mit ihm eine Lösung zu finden. Aber er hat gesagt: 'Ich will nicht sprechen'.“

Laut des französischen Fernsehens soll sich Dennis vor seinem Ausstieg mit dem Team gestritten haben. Der Schritt kam umso überraschender, weil der 29-Jährige an diesem Freitag im Einzelzeitfahren in Pau der große Favorit auf den Tagessieg gewesen wäre. Dass die Zusammenarbeit mit Dennis nicht komplikationsfrei ist, ließ Stangelj durchblicken: „Er will alles zu 100 Prozent haben, aber es ist im Rennen nicht einfach, alles zu 100 Prozent zu haben.“

Foto: dpa/David Stockman 12 Bilder Tour de France 2019 - die deutschen Starter.

Vorschau: Das ist die 13. Etappe der Tour de France

Jetzt gilt's im Kampf gegen die Uhr. Tony Martin will noch einmal einen Etappensieg, für Emanuel Buchmann geht es vor zwei schweren Bergankünften um wichtige Sekunden und seine Ausgangslage im Gesamtklassement. Die 27,2 Kilometer rund um Pau sind bei der 106. Tour de France die einzigen Einzelzeitfahr-Kilometer. Das Mannschaftszeitfahren hatte am Auftakt-Wochenende Martins Jumbo-Visma-Team klar für sich entschieden.

Etappe: Das Zeitfahren ist in diesem Jahr etwas kürzer gehalten, dafür vor allem in der ersten Hälfte sehr anspruchsvoll. Wenn der 34 Jahre alte Martin die kurzen Anstiege bewältigt, sollte er auf der weitgehend flachen zweiten Hälfte eine Chance haben. Sein letzter Einzelsieg bei der Tour datiert allerdings schon aus dem Jahr 2015.

Favoriten: Ausgerechnet am Tag vor dem Zeitfahren ist einer der größten Favoriten aus der Tour ausgestiegen. Der australische Weltmeister Rohan Dennis wird am Freitag nicht mehr antreten. Umso mehr dürfte sich nun alles auf Tour-Titelverteidiger Geraint Thomas konzentrieren, der im anspruchsvollen Kampf gegen die Uhr als Favorit gilt. Auch Jakob Fuglsang ist einiges zuzutrauen.

Gelbe Trikot: Gelb-Träger und Frankreichs Liebling Julian Alaphilippe hat ein Polster von 1:12 Minuten auf Thomas. Das sollte auf der kurzen Strecke rund um Pau eigentlich genügen, um das Maillot Jaune einen weiteren Tag zu verteidigen und damit auch in die Tourmalet-Etappe am Samstag zu ziehen. Thomas und Teamkollege Egan Bernal dürften das Polster des 27 Jahre alten Franzosen aber schon merklich reduzieren.

Deutsche: Tempomaschine Martin kämpft nach bisher fünf Tagessiegen bei der Tour noch einmal um den großen Wurf, die deutsche Hoffnung Buchmann will sich ähnlich wie beim Criterium du Dauphiné ordentlich präsentieren. Bei der Tour-Generalprobe hatte der 26-Jährige Rang fünf im Kampf gegen die Uhr belegt - damit wäre er sicher auch beim Zeitfahren in Pau zufrieden.

Foto: REUTERS/FRANCOIS LENOIR 23 Bilder Alle Infos zu den Teams.

Tour de France: Simon Yates gewinnt erste Pyrenäenetappe

Beim Nichtangriffspakt der Favoriten hat Maximilian Schachmann den großen Coup in den Pyrenäen nach einer 170-Kilometer-Flucht verpasst. Der deutsche Meister erreichte auf der zwölften Etappe der 106. Tour de France am Donnerstag beim Sieg des britischen Mitausreißers Simon Yates in der ersten Verfolgergruppe das Ziel in Bagnères-de-Bigorre. Auch Schachmanns Teamkollege Gregor Mühlberger fuhr am Sieg vorbei, der Österreicher belegte im Sprint einer dreiköpfigen Spitzengruppe hinter Yates und dem Spanier Pello Bilbao den dritten Platz.

Schachmanns Kapitän Emanuel Buchmann und die weiteren Favoriten um Titelverteidiger Geraint Thomas verzichteten indes beim Ritt über zwei Bergriesen auf einen ernsthaften Schlagabtausch und erreichten nach 209,5 Kilometern mit fast zehn Minuten Rückstand gemeinsam das Ziel.

„Schade, dass Gregor nicht gewonnen hat. Als Gregor und Yates attackiert haben, konnte ich nicht nachsetzen. Ganz vorne hätte ich nicht mitfahren können“, sagte Schachmann, der am Ende mit 1:28 Minuten Rückstand 16. wurde. Auch für Mühlberger reichte es nicht. „Yates war einfach stärker im Finale. Da wäre ich nicht vorbeigekommen“, sagte der Österreicher.

Das Spitzen-Trio hatte sich am letzten Anstieg abgesetzt. Schachmann blieb nur die zweite Gruppe. „Zum Schluss war das Tempo raus. Dann kamen noch die Klassikerfahrer. Das war Harakiri. Die sind gefahren, als wäre es ein Massensprint.“

Die Favoriten bummelten weit hinter den Ausreißern ins Ziel. So hatte Frankreichs Liebling Julian Alaphilippe kein Problem, sich zum achten Mal das Gelbe Trikot abzuholen. Der Weltranglistenerste liegt einen Tag vor dem Einzelzeitfahren in Pau weiterhin 1:12 Minuten vor Thomas. Auf Platz fünf lauert Buchmann mit einem Rückstand von 1:45 Minuten. „Ich bin in einer Ausgangslage, wo ich nicht angreifen muss. Ich hätte nicht gedacht, dass ich bei der Tour mal vorne mitfahren kann“, sagte Buchmann.

Die Vorentscheidung auf der ersten Pyrenäen-Etappe fiel am letzten Anstieg, als Yates und Mühlbauer attackierten. Tour-Debütant Schachmann war bis kurz vor dem Gipfel des letzten Anstiegs in Schlagdistanz zum Führungstrio. Da aber Teamkollege Mühlbauer vorne dabei war, stellte er sich in den Dienst der Mannschaft.

Bereits nach gut 40 Kilometern hatte sich eine Gruppe von rund 40 Fahrern abgesetzt. Neben Schachmann gehörten auch Nikias Arndt und Roger Kluge zeitweise den Ausreißern an, doch auf den Rampen des Peyresourde und nach Hourquette d'Ancizan hinauf verkleinerte sich die Gruppe zusehends.

Eine Schrecksekunde gab es für einen Betreuer des Bora-hansgrohe-Teams, der am Peyrseourde bei einer Getränke-Übergabe von einem Fahrer erfasst wurde und heftig auf den Asphalt knallte. Der Mann hat den Sturz aber unverletzt überstanden.

Einige prominente Namen waren bei der Kletterpartie über die beiden mehr als 1500 Meter hohen Berge schon nicht mehr dabei. So stieg Zeitfahr-Weltmeister Rohan Dennis aus, was Tony Martin sicher nicht ungelegen kommt. Der Australier wäre wohl der Hauptkonkurrent beim Zeitfahren über 27,2 Kilometer am Freitag in Pau gewesen. Auch der jüngste Tour-Starter, der 21-jährige Belgier Jasper Philipsen, stieg am Donnerstag vom Rad. Für Klassikerspezialist Niki Terpstra war nach einem doppelten Bruch des Schulterblatts schon am Mittwoch Schluss.

Am Freitag kommt dann endlich Martin auf seine Kosten, wenn es zum ersten und einzigen Einzelzeitfahren der diesjährigen Frankreich-Rundfahrt kommt. Das wellige Terrain ist aber nicht nach dem Gusto von Martin, insbesondere die 17-Prozent-Passage kurz vor dem Ziel dürfte dem viermaligen Weltmeister weh tun.

Terpstra erleidet bei Sturz doppelten Bruch des Schulterblatts

Der niederländische Radprofi Niki Terpstra hat sich bei seinem Sturz auf der elften Etappe der Tour de France einen doppelten Bruch des Schulterblatts zugezogen. Dies teilte sein Team Total Direct Energie am Donnerstag mit. Der 35 Jahre alte Klassikerspezialist war auf dem Teilstück von Albi nach Toulouse am Mittwoch im Hauptfeld zu Fall gekommen und musste das Rennen 30 Kilometer vor dem Ziel verletzt aufgeben. Terpstra hat in der Vergangenheit bereits wichtige Radsport-Klassiker wie Paris-Roubaix oder die Flandern-Rundfahrt für sich entschieden.

Foto: AFP/ANNE-CHRISTINE POUJOULAT 56 Bilder Tour de France: Bilder der ersten Etappe.

Einbruch bei Lotto-Rennstall

Nur wenige Stunden nach dem Etappensieg von Caleb Ewan hat der belgische Radrennstall Lotto-Soudal eine böse Überraschung bei der Tour de France erlebt. Bei einem Einbruch im Hotel in Toulouse wurden der Mannschaft am Mittwochabend Gegenstände im Wert von rund 50.000 Euro gestohlen. Dabei geht es in erster Linie um Videomaterial und Hardware.

Vorschau: Das ist die zwölft Etappe der Tour de France

Auf in die Pyrenäen! Am zwölften Tag der 106. Tour de France wird es für die deutsche Rundfahrt-Hoffnung Emanuel Buchmann ernst. Auf dem Teilstück von Toulouse nach Bagnères-de-Bigorre warten am Donnerstag (11.50 Uhr/One und Eurosport) gleich zwei Berge der ersten Kategorie. Kann Buchmann mit den Favoriten um Geraint Thomas und Co. mithalten?

Etappe: Auf der zwölften Etappe stehen die ersten schweren Pyrenäen-Pässe auf dem Programm. Der Col de Peyresourde (1569 Meter hoch) und der Hourquette d'Ancizan (1564 Meter) sind auf dem 209,5 Kilometer langen Teilstück von Toulouse nach Bagnères-de-Bigorre Berge der ersten Kategorie. Nach dem zweiten schweren Anstieg sind es aber noch 30 Kilometer bis ins Ziel.

Favoriten: Vor dem Einzelzeitfahren am Freitag werden die Stars um Geraint Thomas wohl noch nicht alles riskieren. Die besten Bergfahrer dürften in einer größeren Gruppe das Ziel erreichen. Vielleicht bietet sich bergfesten Ausreißern die Chance auf den Tagessieg.

Gelbes Trikot: Der Franzose Julian Alaphilippe wird alle Kräfte mobilisieren, um bei den Favoriten zu bleiben. Auch dank der langen Abfahrt sollte ihm der Vorsprung von 1:12 Minuten auf Thomas genügen, um in Gelb zu bleiben. Es wäre sein achter Tag an der Spitze der Gesamtwertung.

DEutsche: Alle Augen sind auf Buchmann gerichtet. Ist der Ravensburger ähnlich gut drauf wie in Planche des Belles Filles, dann sollte er mit den Favoriten ins Ziel kommen und seinen fünften Platz im Gesamtklassement verteidigen. „Jetzt geht die Tour erst so richtig los“, betont der 26-Jährige.

Tour de France 2019: Deutsche Etappen-Misere hält an

Sprint-Routinier André Greipel hat die deutsche Misere bei der Tour de France nicht beenden können, die Hoffnungen ruhen immer mehr auf Emanuel Buchmann. Der Rostocker kam am Mittwoch einen Tag nach seinem 37. Geburtstag auf der elften Etappe von Albi nach Toulouse nicht über einen enttäuschenden 37. Rang hinaus. Jubeln durfte beim vorerst letzten flachen Teilstück stattdessen erstmals Caleb Ewan: Nach 167 Kilometern setzte sich der australische Sprinter bei der Massenankunft durch und feierte damit vor Dylan Groenewegen und Elia Viviani seinen ersten Etappensieg bei der diesjährigen Tour. „Ich kann es nicht glauben“, sagte Ewan.

Greipel lag eigentlich aussichtsreich in Position, beendete den Sprint dann aber vorzeitig. Die Deutschen sind damit nach elf Etappen noch sieglos, das gab es zuletzt im Jahr 2010. Dreifach-Weltmeister Peter Sagan vom deutschen Team Bora-hansgrohe behauptete sein Grünes Trikot trotz Rang vier genauso souverän wie Frankreichs Liebling Julian Alaphilippe seine Gesamtführung. Der 27-Jährige darf auch in den Pyrenäen in Gelb starten. Auch Buchmann fuhr auf der Flachetappe mit zwei leichteren Bergprüfungen locker mit dem Hauptfeld ins Ziel und liegt weiter 1:45 Minuten hinter Alaphilippe auf Platz fünf.

Das erste Teilstück nach dem ersten Ruhetag nicht mehr bestreiten konnte Rick Zabel vom Team Katusha-Alpecin. Der 25-Jährige stieg krankheitsbedingt als erster deutscher Fahrer bei der diesjährigen Tour aus, er verbrachte bereits den Dienstag mit Fieber im Bett. Schon im vergangenen Jahr hatte der Sohn von Erik Zabel die Tour nicht beenden können, damals war er in den Bergen außerhalb der Karenzzeit geblieben.

Ab Donnerstag (11.50 Uhr/One und Eurosport) wird es auch für die deutsche Gesamthoffnung Buchmann und Vorjahressieger Geraint Thomas vom Team Ineos wieder ernst. Auf den 209,5 Kilometern von Toulouse nach Bagnères-de-Bigorre stehen die ersten beiden schweren Pyrenäen-Pässe auf dem Programm. „Vor uns liegen noch fünf schwere Tage, aber wir sind gut vorbereitet“, sagte Thomas, der in der Gesamtwertung schon auf Platz zwei hinter Alaphilippe liegt. Vielen Favoriten hat Ineos auf einer Flachetappe am Montag beinahe zwei Minuten abgenommen.

Auch Buchmann kann mit seiner bisherigen Tour zufrieden sein. Kletterstark und aufmerksam präsentierte sich der 26 Jahre alte Bora-hansgrohe-Profi, vor Pyrenäen und Alpen ist er aussichtsreich dabei. „Es ist eine schöne Überraschung, aber ich habe noch keine Zeit rausgefahren“, sagte Buchmann, der den erstmaligen Sprung unter die besten Zehn als großes Ziel ausgegeben hat. Das hatte als Deutscher zuletzt Andreas Klöden im Jahr 2009 geschafft.

Teamchef Ralph Denk hält seinen Kapitän für stark genug, auch die ganz schweren Prüfungen in den kommenden Tagen zu meistern. „Die Top 10 sind realistisch, das wird er durchziehen. Wir haben viel länger Höhentraining mit ihm gemacht“, erklärte Denk.

Nach der ersten Pyrenäen-Etappe am Donnerstag wartet am Freitag das 27,2 Kilomter lange Einzelzeitfahren, am Wochenende dürfte dann bei zwei schweren Bergankünften am Tourmalet und oberhalb von Foix am Prat d'Albis bereits eine Vorentscheidung fallen.

Tour de France 2019: Rick Zabel muss Tour vor 11. Etappe verlassen

Rick Zabel muss die 106. Tour de France als erster der elf gestarteten deutschen Radprofis verlassen. Wie sein Team Katusha-Alpecin am Mittwochvormittag erklärte, kann der 25 Jahre alte Sohn des früheren Sprinteridols Erik Zabel die elfte Tour-Etappe von Albi nach Toulouse (167 km) wegen eines grippalen Infekts nicht in Angriff nehmen.

Zabel habe den Ruhetag am Dienstag mit Fieber im Bett verbracht, Besserung habe sich aber nicht eingestellt, teilte Katusha-Alpecin mit. Seine besten Tagesplatzierungen bei der diesjährigen Ausgabe sind ein 17. Platz auf der vierten und Rang 16 auf der siebten Etappe.

Wie schon im vergangenen Jahr, als Zabel auf der Alpenetappe nach L'Alpe d'Huez ausschied, erreicht er Paris nicht. Lediglich seine erste Tour vor zwei Jahren beendete Zabel, dessen Vater Erik als "Performance Manager" des Katusha-Teams erstmals in offizieller Funktion gemeinsam mit seinem Sohn die Frankreich-Rundfahrt bestritt.

Vorschau - 11. Etappe (Mittwoch, 17. Juli): Albi - Toulouse (167 km)

Der Schlagabtausch der Favoriten im Kampf um das Gelbe Trikot wirft seine Schatten voraus. Doch bevor das Peloton die grünen Gipfel der Pyrenäen erklimmt, erhalten die schnellsten Fahrer im Feld noch eine Bewährungschance. Passiert nichts Außergewöhnliches, endet die 167 km lange elfte Etappe von Albi nach Toulouse in einem Massensprint.

Während in Peter Sagan (Bora-hansgrohe), Elia Viviani (Deceuninck-Quick Step) und Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma) drei der stärksten Sprinter bereits einen Etappensieg auf dem Konto haben, wartet Caleb Ewan noch auf einen Erfolg. Der Australier, beim Team Lotto-Soudal als Nachfolger von Andre Greipel verpflichtet, wird alles daran setzen, vor den Bergen mit seinen Rivalen gleichzuziehen.