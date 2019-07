Tour de France 2019 : Alaphilippe in Gelb, Frankreich im Fieber

Brioude Nach neun Etappen sind die Gastgeber im Radsport-Fieber: Liebling Alaphilippe erobert sich das Maillot Jaune zurück, auch Thibaut Pinot macht Hoffnung. Die Deutschen gehen wieder einmal leer aus.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

+++++ Tour de France 2019: Südafrikaner Impey gewinnt neunte Etappe +++

Publikumsliebling Julian Alaphilippe ist zurück im Gelben Trikot, Mitfavorit Thibaut Pinot nimmt Kurs den ganz großen Wurf: Bei der 106. Tour de France sind die Gastgeber pünktlich zum französischen Nationalfeiertag am Sonntag ins Rampenlicht gefahren. Während die deutschen Radprofis um den Tages-15. Tony Martin noch immer auf ihren ersten Tagessieg warten, wird bei der Grand Nation nach einer überragenden ersten Woche vom ersten Tour-Gesamtsieg seit 34 Jahren geträumt.

Am Samstag hatten der angriffslustige Alaphilippe und Landsmann Pinot den weiteren Favoriten auf der hügeligen Etappe einige Zeit abgenommen. „Die französische Allianz. Sie haben dem französischen Radsport Ehre erwiesen“, schrieb die Sport-Tageszeitung „L'Equipe“. Auch der Sieg des Südafrikaners Daryl Impey in Brioude am Sonntag konnte die französische Party nicht stoppen, zahlreiche Zuschauer feierten auf den Straßen wieder einmal nur Alaphilippe. Der 27-Jährige vom Team Deceuninck Quick-Step startet auch am Montag im Gelben Trikot.

Verpassen Sie keine Nachrichten aus dem Sport: Wir schicken Ihnen eine Übersicht per WhatsApp. Melden Sie sich jetzt an!

Nach einem kräftezehrenden Samstag ließen die Teams am Sonntag eine Fluchtgruppe um Zeitfahr-Spezialist Martin davonziehen, die sich schnell einen Vorsprung von zehn Minuten herausfuhr. Etwa 40 Kilometer vor dem Ziel wurde die Gruppe gesprengt, der Österreicher Lukas Pöstlberger riskierte ein Solo, wurde aber am Schlussanstieg eingeholt. Stattdessen siegte Impey im Sprint vor Tiesj Benoot und Jan Tratnik.

Foto: dpa/David Stockman 12 Bilder Tour de France 2019 - die deutschen Starter.

Früh überschattet wurde das neunte Teilstück von einem schweren Sturz des Italiener Alessandro De Marchi. Der Profi vom Team CCC stürzte nach wenigen Kilometern, lag zunächst regungslos auf dem Boden und wurde anschließend mit dem Krankenwagen abtransportiert. Er habe eine tiefe Risswunde im Gesicht davongetragen, schrieb sein Team. Einen weit harmloseren Abflug hatte Vorjahressieger Geraint Thomas am Samstag ohne bleibende Schäden und ohne Zeitverlust auf das Feld überstanden. „Das ist frustrierend“, sagte der Waliser. „Wäre ich nicht gestürzt, hätte die Geschichte vielleicht einen anderen Ausgang gehabt“, mutmaßte er.

So überholte ihn Mitfavorit Pinot im Gesamtklassement. Der 29-Jährige wirkt in diesem Jahr auf den Punkt fit und dürfte die verbleibenden schweren Bergetappen in Pyrenäen und Alpen weiter angriffslustig ins Visier nehmen, um Thomas und dessen Teamkollege Egan Bernal weiter zu fordern. „Ich bin in einer großartigen Form“, sagte Pinot nach dem Ausrufezeichen auf der Berg- und Talfahrt nach Saint-Étienne am Samstag.

Für die deutschen Profis läuft die Frankreich-Rundfahrt weiter ernüchternd. Emanuel Buchmann verbesserte sich zwar im Klassement auf Rang zehn, der erste Etappensieg lässt aber weiter auf sich warten. Nils Politt verpasste am Sonntag den Sprung in eine Ausreißergruppe, Martin war in der 15-köpfigen Gruppe letztlich chancenlos. Da passte es ins Bild, dass der 14-malige Etappensieger Marcel Kittel der Tour am Wochenende einen Besuch abstattete.

Der 31-Jährige nimmt derzeit eine persönliche Auszeit und weiß noch nicht, ob er seine Karriere überhaupt fortsetzen möchte. „Die Frage, die sich mir stellt, ist: Welche Möglichkeiten habe ich für 2020? Ich brauche die richtigen Leute um mich herum“, sagte er in einer internationalen Medienrunde. Bei der Tour ist er für drei Tage als ARD-Experte dabei, erst nach Ende der Rundfahrt will er final über seine Zukunft als Radprofi entscheiden. Am Montag wird die Tour mit einer 217,5 Kilometer langen Etappe nach Albi fortgesetzt.

+++++ Das ist die neunte Etappe der Tour de France +++++

Es ist Nationalfeiertag in Frankreich, Quatorze-Juillet, der 14. Juli. Jedes Jahr bei der Tour de France ist dies das Signal zur Attacke für die einheimischen Fahrer. Ein Etappensieg an diesem Tag ist für jeden Franzosen ein unvergessliches Ereignis, zuletzt gelang dies Warren Barguil vor zwei Jahren. Und diesmal könnte das Profil einem Fahrer wie Julian Alaphilippe entgegenkommen.

Die neunte Etappe über 170 km von Saint-Etienne nach Brioude führt das Peloton erneut durch das Zentralmassiv und früh über einen Anstieg der ersten Kategorie. Es folgen zwar nur noch zwei Wertungen der dritten Kategorie, aber wirklich flach wird es kaum. Das Ziel wartet am Ende einer Abfahrt, auch die Steuerkünste dürften entscheiden.

Foto: REUTERS/FRANCOIS LENOIR 23 Bilder Alle Infos zu den Teams.

In Saint-Etienne, dem Etappenziel des Vortages, gewann Jan Ullrich 1997 überlegen ein Einzelzeitfahren auf dem Weg zum Tour-Sieg. 2008 holte Routinier Marcus Burghardt vom Team Bora-hansgrohe seinen bisher einzigen Tageserfolg bei der Großen Schleife.

Brioude empfängt die Frankreich-Rundfahrt zum zweiten Mal, aber erstmals als Etappenzielort. Romain Bardet, der Tour-Zweite von 2016, wurde in dem Städtchen geboren. Nach der Enttäuschung an der Planche des Belles Filles, als Bardet viel Zeit verlor, dürfte der 28-Jährige besonders motiviert sein. Ein Erfolg am Quatorze-Juillet würde ihn etwas entschädigen.

+++++ Belgier de Gendt gewinnt achte Tour-Etappe - Alaphilippe zurück in Gelb ++++

Lesen Sie auch Radsport : Das müssen Sie zur Tour de France 2019 wissen

Der belgische Radprofi Thomas de Gendt hat die bergige achte Etappe der 106. Tour de France für sich entschieden. Der 32-Jährige vom Team Lotto-Soudal siegte am Samstag nach 200 km zwischen Macon und Saint-Etienne.

Das Gelbe Trikot eroberte am Tag vor dem Nationalfeiertag (14. Juli) der Franzose Julian Alaphilippe nach zweitägiger Abstinenz zurück. Der 27-Jährige vom Team Deceuninck-Quick Step belegte noch hinter seinem Landsmann Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) Platz drei und übernahm die Spitzenposition vom Italiener Giulio Ciccone (Trek-Segafredo), der seit Donnerstag im Trikot des Führenden fuhr.

Gut schlug sich der Ravensburger Emanuel Buchmann. Der 26-Jährige vom deutschen Rennstall Bora-hansgrohe belegte mit 26 Sekunden Rückstand auf Tagessieger de Gendt den 18. Platz und verbesserte sich im Gesamtklassement damit um zwei Positionen auf den zehnten Platz. "Die Etappe war richtig schwer. Wir mussten einiges investieren, um vorne dabei zu sein", sagte Buchmann.

+++++ Tour de France 2019: Das ist die achte Etappe +++

Die 106. Tour de France rollt weiter gen Süden. Der Italiener Giulio Ciccone fährt im Gelben Trikot, doch Frankreichs Publikumsliebling Julian Alaphilippe dürfte als Gesamtzweiter zur nächsten Attacke ansetzen - schließlich wartet am Sonntag der französische Nationalfeiertag.

ETAPPE: Auf der achten Etappe haben die Organisatoren so ziemlich jeden Anstieg eingebaut, den sie finden konnten. Sieben Bergwertungen der zweiten und dritten Kategorie bescheren den Fahrern eine ständige Berg- und Talfahrt. Zu anspruchsvoll für die reinen Sprinter, aber auch nicht schwer genug für die Klassementfahrer. So stehen die Chancen für Ausreißer auf einen Etappensieg nicht schlecht.

FAVORITEN: Tim Wellens wird als Träger des gepunkteten Trikots ganz sicher wieder in einer Ausreißergruppe vertreten sein, schließlich gibt es einige Bergpunkte zu verteilen. Auch die Franzosen dürften mitmischen. Bis auf den Etappensieg von Alaphilippe gab es für die Gastgeber bei den Tagesentscheidungen nichts zu holen.

DEUTSCHE: Vielleicht ist das Teilstück mal eine Chance für die deutschen Fahrer wie etwa Nils Politt oder Maximilian Schachmann. Politt kann im Katusha-Team ohnehin frei auffahren und hat sich derartige Etappen ausgeguckt. Auch Schachmann könnte mal grünes Licht bekommen, sollte sein Kapitän Peter Sagan diesmal nicht vorne dabei sein.

GELBES TRIKOT: Die Teamkollegen von Ciccone werden viel Arbeit haben, um das Feld zu kontrollieren. Schließlich beträgt der Vorsprung auf Verfolger Alaphilippe nur sechs Sekunden. Der Bergkönig von 2018 wird sicher nichts unversucht lassen, um am Nationalfeiertag am Sonntag wieder Gelb zu tragen.

Tour de France 2019 - Siebte Etappe: Nullnummer für Deutschlands Top-Sprinter André Greipel

Jubel beim Tony-Martin-Team Jumbo-Visma, erneute Nullnummer für Deutschlands Top-Sprinter André Greipel: Auf der siebten Etappe der Tour de France von Belfort nach Chalon-sur-Saône ist Routinier Greipel am Freitag nicht über einen zwölften Platz hinausgekommen und blieb damit auch bei der dritten Massenankunft chancenlos. Den Sieg auf der langen Zielgeraden unmittelbar an der Saône entlang sicherte sich Martin-Teamkollege Dylan Groenewegen, der sechs Tage nach seinem Sturz zum Auftakt seinen ersten Sieg bei der Tour 2019 holte. Auf den Plätzen zwei und drei landeten Caleb Ewan und der Grün-Träger Peter Sagan.

Foto: AFP/ANNE-CHRISTINE POUJOULAT 56 Bilder Tour de France: Bilder der ersten Etappe.

Die Sprinterteams bekamen das ersehnte Finale, auf das sie den ganzen Tag bei der eher langsamen Etappe hingearbeitet hatten. Auf den letzten 1000 Metern kam es entlang des Flusses zum Sprint der endschnellsten Männer der Welt, der 26 Jahre alte Niederländer Groenewegen lag im Fotofinish nur wenige Zentimeter vor Ewan aus Australien. Damit hat noch immer kein Sprinter bei dieser Tour zwei Etappen für sich entscheiden können. Rick Zabel belegte Rang 16. „Die Strapazen des Tages sind vergessen, wenn wir mit dem Tagessieg belohnt werden“, sagte Martin.

An den Trikot-Trägern änderte sich auf der langen Etappe mit eher überschaubarem Schwierigkeitsgrad nichts. Der Italiener Giulio Ciccone verteidigte sein Polster von sechs Sekunden auf den heiß gehandelten Lokalmatador Julian Alaphilippe und darf damit auch am Samstag im Maillot Jaune an den Start gehen. Auch der Tagesdritte Sagan bleibt mit deutlichem Vorsprung in Grün, Tim Wellens trägt weiter das gepunktete Trikot.

Für die Favoriten blieb es einen Tag nach der Extrem-Kletterei nach La Planche des Belles Filles diesmal ruhig. Am Donnerstag hatte Vorjahressieger und Ineos-Kapitän Geraint Thomas auf den 24 Prozent steilen Rampen erstmals unter Beweis gestellt, wie sehr in diesem Jahr wieder mit ihm zu rechnen ist. „Ich habe mich gut gefühlt und es war klasse, vor dieser Gruppe ins Ziel zu kommen“, sagte der Waliser, der in Abwesenheit des viermaligen Tour-Siegers Chris Froome zum engsten Favoritenkreis zählt.

Auch die deutsche Klassement-Hoffnung Emanuel Buchmann vom Team Bora-hansgrohe hat Thomas auf dem Zettel. „Er ist super gefahren, das ganze Jahr schon. Natürlich könnte er auch ein Rivale für mich sein, wenn er so weitermacht“, sagte der Ineos-Kapitän am Freitag dem „Kölner Stadt-Anzeiger“. Buchmann war von allen Klassementfahrern tags zuvor auf Rang drei gelandet und hatte damit seine Ambitionen auf einen Top-10-Platz untermauert.

Seit zehn Jahren ist kein Deutscher mehr unter die besten Zehn des Gesamtklassements in Paris gefahren, dem 26 Jahre alten Buchmann dürfen nach seinem starken Bergauftritt ernsthafte Chancen darauf eingeräumt werden. Das Kletter-Leichtgewicht sagte: „Träumen kann man immer, aber das Ziel bleibt Top 10.“

Am Samstag (12.25 Uhr/One und Eurosport) dürfte der Ravensburger aber eher eine untergeordnete Rolle spielen. Die 200 Kilometer auf dem Weg von Macon nach Saint-Etienne sind zwar schwer und hügelig, aber eher für Klassikerspezialisten geeignet. Quick-Step-Profi Alaphilippe wird alles tun, um die wenigen Sekunden auf den Gesamtführenden rauszufahren, damit er am folgenden Nationalfeiertag in Gelb starten darf.

1. Dylan Groenewegen (Niederlande) - Team Jumbo 6:02:44 Std.; 2. Caleb Ewan (Australien) - Lotto-Soudal + 0 Sek.; 3. Peter Sagan (Slowakei) - Bora-hansgrohe; 4. Sonny Colbrelli (Italien) - Bahrain-Merida; 5. Jasper Philipsen (Belgien) - UAE Team Emirates; 6. Elia Viviani (Italien) - Deceuninck-Quick-Step; 7. Giacomo Nizzolo (Italien) - Team Dimension Data; 8. Jasper Stuyven (Belgien) - Trek - Segafredo; 9. Michael Matthews (Australien) - Team Sunweb; 10. Alexander Kristoff (Norwegen) - UAE Team Emirates; ... 12. André Greipel (Hürth) - Team Arkea-Samsic; 16. Rick Zabel (Köln) - Katusha Alpecin; 33. Maximilian Schachmann (Berlin) - Bora-hansgrohe; 51. Emanuel Buchmann (Ravensburg) - Bora-hansgrohe; 80. Roger Kluge (Berlin) - Lotto-Soudal; 89. Nikias Arndt (Köln) - Team Sunweb + 25; 91. Nils Politt (Hürth) - Katusha Alpecin + 29; 103. Marcus Burghardt (Samerberg) - Bora-hansgrohe + 51; 110. Lennard Kämna (Fischerhude) - Team Sunweb + 1:27 Min.; 143. Simon Geschke (Freiburg im Breisgau) - CCC Team + 3:13; 160. Tony Martin (Kreuzlingen/Schweiz) - Team Jumbo

+++ Tour de France 2019: Das ist die siebte Etappe +++

Es wird ein langer Arbeitstag für die Teilnehmer der 106. Tour de France. Die siebte Etappe von Belfort nach Chalon-sur-Saone ist mit 230 km die längste der diesjährigen Ausgabe. Für die Favoriten im Kampf um das Gelbe Trikot wird der Tag dennoch vergleichsweise entspannt, am Freitag sind einmal mehr die Sprinter und deren Teams in der Pflicht.

Insgesamt drei Bergwertungen der vierten und dritten Kategorie sind zwar zu bewältigen. Sie stellen jedoch keine allzu große Hürde dar. Eine Fluchtgruppe dürfte ihr Glück versuchen, dass es am Ende reicht, ist allerdings unwahrscheinlich. Aufpassen müssen die Sprinter im Finale auch auf die Streckenführung. Zwei Engstellen auf den letzten 3000 m verkomplizieren die Positionskämpfe.

Wenn die Etappe in Belfort startet, atmet das Peloton ein Stück Tour-Geschichte. Die Große Schleife gastiert bereits zum 31. Mal. 1937 fuhr Erich Bautz mit einem Etappensieg in Belfort vorübergehend ins Gelbe Trikot. Im Jahr 2000 begann hier die vorletzte Tour-Etappe, die Erik Zabel für sich entschied. Das Wahrzeichen der Stadt ist die monumentale Steinskulptur "Löwe von Belfort".

Chalon-sur-Saone wird im Vergleich zu Belfort selten besucht, die Tour macht zum fünften Mal Halt. Der Etappensieger könnte mit einem breiten Lächeln einen der berühmtesten Söhne der Stadt ehren: Fotografie-Pionier Joseph Niepce wurde in Chalon geboren. Von ihm stammt die erste bis heute erhaltene Fotografie.

+++++

Tour de France 2019 - 6. Etappe: Teuns gewinnt erste Bergetappe - Ciccone holt Gelb

Emanuel Buchmann mischte im brutalen Schlagabtausch der Top-Favoriten ganz vorne mit, Titelverteidiger Geraint Thomas zementierte seinen Führungsanspruch beim Team Ineos - und ein Nobody namens Giulio Ciccone erlebte sein persönliches Radsport-Märchen: Beim ersten echten Härtetest der 106. Tour de France hat der 24-jährige Debütant Ciccone völlig überraschend Frankreichs Publikums-Liebling Julian Alaphilippe das Gelbe Trikot entrissen.

Der Italiener vom Team Trek-Segafredo wurde beim Ausreißersieg des Belgiers Dylan Teuns (Bahrain-Merida) nach 160,5 km zwischen Mülhausen und der steilen Bergankunft in La Planche des Belles Filles mit elf Sekunden Rückstand Zweiter. Den Tagessieg verpasste Ciccone auf der ersten schwierigen Bergetappe zwar, dennoch schob er sich in der Gesamtwertung mit sechs Sekunden Vorsprung an Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) vorbei, der als Sechster ins Ziel kam.

Den stärksten Eindruck der großen Gelb-Favoriten hinterließ am bis zu 24 Prozent steilen Schlussanstieg der Brite Thomas. Der Waliser wurde Vierter und distanzierte seinen kolumbianischen Co-Kapitän Egan Bernal um neun Sekunden. Einen herben Rückschlag erlitt der Franzose Romain Bardet (AG2R/+2:53) auf Rang 27.

Einen bärenstarken Eindruck hinterließ dagegen die deutsche Klassement-Hoffnung Buchmann als starker Achter. "Es war keine Überraschung für mich, dass ich mithalten konnte. Ich habe mich gut gefühlt", sagte Buchmann in der ARD: "Die letzten 200 Metern waren besonders hart."