Tour de France 2019 : Sechste Etappe mit schwerer Bergankunft

Nancy Elf deutsche Radprofis sind bei der 106. Tour de France dabei. Hier halten wir Sie während der Tour über alle wichtigen Informationen auf dem Laufenden.

6. Etappe (Donnerstag, 11. Juli): Mülhausen - La Planche des Belles Filles (160,5 km)

Das Vorgeplänkel hat ein Ende, am Donnerstag wird es für die Favoriten auf den Gesamtsieg bei der 106. Tour de France erstmals wirklich ernst. Die 160,5 km lange sechste Etappe hat es in sich. Auf dem Weg von Mülhausen zur Bergankunft in La Planche des Belles Filles stehen gleich sieben Anstiege auf dem Plan. Es ist die bislang härteste Etappe der Tour 2019.

Die Fahrt wird für das Peloton zu einem steten Auf und Ab durch die Vogesen. Der Aufstieg nach Le Markstein (1. Kategorie) beginnt kurz nach dem Start, früh dürfte sich hier eine Fluchtgruppe bilden. Die Anwärter auf das Gelbe Trikot hingegen werden wohl erst am Schlussanstieg die Muskeln spielen lassen. Der 7 km lange Weg hinauf ins Ziel (1. Kategorie) ist mit einer durchschnittlichen Steigung von 8,7 Prozent fordernd.

Anders als in den Jahren 2012, 2014 und 2017, als jeweils Tour-Etappen an der "Planke der schönen Mädchen" endeten, ist der Anstieg dieses Mal um etwas mehr als einen Kilometer verlängert und massiv erschwert worden. Den Zielstrich sehen die Fahrer nun erst nach der bis zu 24 Prozent steilen Wand auf 1140 Metern Höhe. Beste Erinnerungen an den alten Streckenverlauf hat vor allem der Italiener Vincenzo Nibali, der hier mit dem Etappensieg 2014 einen großen Schritt in Richtung Gesamtsieg machte.

Mit dem Startort Mülhausen verbindet wiederum der deutsche Zeitfahr-Spezialist Tony Martin viel Positives. Ebenfalls vor fünf Jahren gewann er dort eine Tour-Etappe als Solist.

Tour de France 2019 - 5. Etappe: Peter Sagan gewinnt in Colmar - Alaphilippe bleibt in Gelb

Erleichterung bei Superstar Peter Sagan, schlechte Nachrichten für Nils Politt und Rick Zabel: Während der dreimalige Weltmeister aus der Slowakei bei der fünften Etappe am Mittwoch seine Durststrecke beendete und seinen ersten Tagessieg bei der diesjährigen Tour de France feierte, steht das deutsche Radsport-Duo vor einer ungewissen Zukunft. Ihr Team Katusha-Alpecin steht vor der Auflösung, Politt und Zabel dürfen sich ab sofort nach neuen Rennställen umsehen, wie sie während der Frankreich-Rundfahrt erfuhren.

Auf den 175,5 Kilometern von Saint-Dié-des-Vosges nach Colmar im Elsass hatte Sagan am Ende deutlich die besten Beine und gewann den Schlusssprint vor dem Belgier Wout van Aert und dem Italiener Matteo Trentin. Lokalmatador Julian Alaphilippe verteidigte auf seinem Terrain erneut das Gelbe Trikot und darf auch die erste Bergankunft als Gesamtführender in Angriff nehmen. Politt sprintete als bester Deutscher auf den achten Platz.

Die erhoffte Attacke des deutschen Meisters Maximilian Schachmann blieb trotz des hügeligen Profils in den Vogesen aus. „Ich erwarte schon einen sehr harten Start. Es gibt zwei lange Anstiege. Wir haben gesehen, dass einige Sprinter so etwas nicht schaffen“, hatte Schachmann angekündigt. Stattdessen musste der Berliner doch wieder für Sagan Tempo bolzen, doch diesmal krönte der Superstar die harte Arbeit des Bora-hansgrohe-Teams.

Immer euphorischer gefeiert wird derweil Alaphilippe, der auf eine weitere Attacke verzichtete, um sein Gelbes Trikot nicht zu gefährden. Zahlreiche Plakate mit „Allez Julian“ waren in den Vogesen beim fünften Teilstück zu sehen, die Stimmung in Frankreich ist ausgelassen rund um den Hoffnungsträger. „So etwas habe ich noch nie erlebt. Das ist eine andere Welt“, sagte der 27 Jahre alte Radprofi vom Team Deceuninck-Quick-Step vor dem Start.

Für Politt und Zabel kam die schlechte Nachricht hingegen zum ungünstigsten Zeitpunkt - beim Saisonhöhepunkt. Nach Informationen der französischen Sportzeitung „L'Equipe“ wird die Mannschaft Katusha-Alpecin zum Saisonende aus dem Profi-Radsport verschwinden.

Teamsprecher Falk Nier wollte das Aus der Mannschaft auf dpa-Anfrage noch nicht bestätigen, ließ aber durchblicken: „Teamchef Jose Azevedo hat dem Personal und den Fahrern mitgeteilt, dass die Zukunft unsicher ist und sich in den nächsten Tagen entscheiden wird. Wer sich nach neuen Möglichkeiten umschauen will, kann dies tun.“ Beide hatten noch einen Vertrag bis 2020.

Nach der für Klassikerspezialisten leibgeschneiderten Etappe ins Elsass werden an diesem Donnerstag (13.25 Uhr/One und Eurosport) erstmals die richtigen Bergfahrer und die Favoriten für einen Sieg in der Gesamtwertung gefordert. Auf dem Weg nach La Planche des Belles Filles in den Vogesen sind sieben Berge zu überwinden, vier davon der ersten Kategorie.

Vorjahressieger Geraint Thomas und Teamrivale Egan Bernal (beide Ineos) dürften bei der ersten Bergankunft gleich Nadelstiche setzen wollen. „Morgen wird es noch wichtiger“, sagte der Waliser Thomas vor dem Start des fünften Teilstückes in Saint-Dié-des-Vosges. Auf der Rampe nach Épernay hatte ihm der junge Bernal bereits fünf Sekunden abgenommen, was als erster kleiner Fingerzeig auf die Stärke des Kolumbianers gedeutet worden war.

Auch der deutsche Klassement-Fahrer Emanuel Buchmann muss am Donnerstag erstmals seine Qualitäten unter Beweis stellen. Der 26-Jährige hat offen einen Platz unter den besten Zehn als Ziel ausgegeben. Anders als in den Vortagen, als Bora hauptsächlich für Grün-Träger Sagan gefahren ist, steht der Dritte der Dauphiné ganz im Zentrum der Bemühungen des deutschen Rennstalls.

Tour de France - 4. Etappe: Viviani gewinnt ersten Sprint royal – Greipel nur Randfigur

Andre Greipel war wieder nur eine Randfigur, auch Peter Sagan streckte sich vergeblich: Die Ovationen gehörten beim ersten echten Sprint royal der 106. Tour de France in Nancy dem Italiener Elia Viviani. Julian Alaphilippe fährt weiterhin im Gelben Trikot.

Mit einem unwiderstehlichen Antritt ließ der Radprofi aus dem Team Deceuninck-Quick Step seine Konkurrenten stehen und feierte am Ufer der Meurthe den ersten Tour-Etappensieg seiner Laufbahn.

Greipel verpasste einen Platz unter den besten Zehn und landete als bester deutscher Fahrer auf dem zwölften Rang. "Ohne starke Mannschaft ist es schwer. Es war chaotisch,jeder hat die Ellenbogen ausgefahren", klagte Greipel über die aus seiner Sicht unzureichende Unterstützung in der französischen Mannschaft Arkea-Samsic. Auch zum Auftakt in Brüssel war Greipel an einem Spitzenresultat vorbeigefahren.

Viviani setzte sich in dem aufregenden Hochgeschwindigkeitsfinale der vierten Etappe nach 213,5 km knapp vor dem Norweger Alexander Kristoff (UAE Team Emirates) und dem Australier Caleb Ewan (Lotto-Soudal) durch und bescherte seiner Mannschaft nach dem Tageserfolg von Julian Alaphilippe in Epernay den zweiten Sieg in Folge. Alaphilippe behauptete das Gelbe Trikot und trägt es am Mittwoch in Richtung Vogesen.

Einziger deutscher Etappensieger in Nancy bleibt Rolf Gölz (1988). "Ich freue mich über alles Positive bei dieser Tour, aber heute habe ich leider keine Lücke gefunden", sagte Greipel. Der Slowake Sagan aus der deutschen Bora-hansgrohe-Mannschaft kam auf Rang vier und behauptete das Grüne Trikot.

Das Teilstück am Dienstag war der nächste Beleg dafür, dass die deutsche Sprinterherrlichkeit erst einmal vorüber ist. Marcel Kittel und John Degenkolb fehlen dieses Jahr, der aufstrebende Pascal Ackermann wird frühestens 2020 sein Tour-Debüt feiern - und Greipel ist nicht mehr der Alte.

Der Rostocker ist anders als in den Vorjahren nur mit bescheidenen Zielen in Frankreich unterwegs. Der elfmalige Tour-Etappensieger fährt der Form der Vergangenheit aber hinterher. "Ich bin realistisch. Ich habe ein durchwachsenes Jahr hinter mir und konnte nicht die Leistung abrufen, die ich gewohnt bin. Ein Etappensieg wird schwer", hatte der 36-Jährige gesagt.

Vor dem spannenden Finale hatte sich das für Flachetappen oft typisch eintönige Szenario entwickelt. Drei Profis, darunter der Schweizer Michael Schär, suchten ihr Heil in der Flucht - trotz der von vornherein ungünstigen Aussicht auf Erfolg. Im Peloton diktierte ähnlich wie am Montag der deutsche Zeitfahrspezialist Tony Martin (Cottbus) vom Team Jumbo-Visma über Stunden das Tempo und hielt den Abstand unter Kontrolle.

Ein Sturz etwa zur Etappenmitte sorgte bei Bora für einen kurzen Schreck, denn der österreichische Meister Patrick Konrad war betroffen, neben Emanuel Buchmann die Hoffnung auf einen Spitzenplatz in der Gesamtwertung. Konrad verletzte sich aber nicht ernsthaft.

Ab Mittwoch treten die Sprinter vorerst in den Hintergrund. Die 175,5 km lange fünfte Etappe von Saint-Die-des-Vosges nach Colmar führt das Feld in das Herz der Vogesen - und prüft damit erstmals die Kletterfähigkeiten der Radprofis. Vier Bergwertungen stehen auf dem Plan.

Das Terrain nah an der deutschen Grenze bietet einer Fluchtgruppe Chancen auf einen Tageserfolg. Allerdings könnten auch die Favoriten auf den Gesamtsieg die Konkurrenten ein wenig antesten. 2009 gewann Heinrich Haussler in Colmar eine völlig verregnete Tour-Etappe.

Familie Zabel ist bei der Tour vereint

Erik Zabel legt den Arm um seinen Sohn Rick und gibt ihm noch letzte Ratschläge. Interessiert schaut er mit etwas Abstand Mutter Cordula zu, die samt der Hunde einen Abstecher zur Tour de France gemacht hat. Familie Zabel ist wieder vereint bei der Frankreich-Rundfahrt. Fast so wie in den 90er Jahren, als dem kleinen Rick noch schnell im Dixi-Klo auf den Champs Élysées die Haare grün gefärbt wurden, ehe es auf die Schultern des Vaters zur Siegerehrung ging.

Zwei Jahrzehnte später ist Rick Zabel längst selbst Radprofi. Der 25-Jährige bestreitet gerade seine dritte Tour. Aber erst seit diesem Jahr ist sein Vater mit im Team, als Performance Manager bei Katusha-Alpecin. „Natürlich ist das etwas Besonderes mit meinem Sohn. Das ist ja auch das erste Mal“, sagt Erik Zabel der Deutschen Presse-Agentur. Sein Sohn pflichtet ihm bei: „Am Anfang war es komisch. Aber eigentlich ist es so wie zu meinen Jugendzeiten, in denen er als Ratgeber dabei war. Jetzt ist der Unterschied, dass er es auf Englisch macht und auch für sieben andere Fahrer da ist. Es ist cool, ihn dabei zu haben.“

Mehr als fünf Jahre war Zabel senior raus aus dem Geschäft. Nach einer notgedrungenen zweiten Dopingbeichte hatten sich für den sechsmaligen Gewinner des Grünen Trikots die Türen zur Branche verschlossen. Sein Sohn ging bemerkenswert offen mit den immer wiederkehrenden Fragen zur Vergangenheit seines Vaters um. Verurteilt hat er ihn nicht.

In erster Linie holte der Rennstall mit russischem Einschlag den früheren Weltklasse-Sprinter, um Marcel Kittel wieder in Form zu bringen. Deutschlands Rekord-Etappensieger hat aber längst seinen Vertrag aus persönlichen Gründen aufgelöst. Weniger Arbeit hat Erik Zabel dadurch nicht. Zusammen mit Sportdirektor Dirk Demol kümmert er sich um die Rennstrategie und alle möglichen Details. Der Erfahrungsschatz aus rund 200 Profi-Siegen ist wertvoll, nicht nur für Sohn Rick.

In ähnlicher Position war Zabel einst beim Telekom-Nachfolge-Team HTC-Columbia im Einsatz, als er den britischen Superstar Mark Cavendish zu mehr als ein Dutzend Siegen navigierte. Einen Mann für die Massensprints hat Katusha nicht. „Ich werde mal versuchen, ein Ergebnis zu holen, vielleicht Top 5 oder Top 10“, sagt Zabel junior, der in diesem Jahr bei der Tour de Yorkshire eine Etappe gewann. Ansonsten heißt das Ziel Paris, nachdem er im vergangenen Jahr in den Bergen die Karenzzeit verpasst hatte. Für dieses Unterfangen bringt er gute zwei Kilogramm weniger als im Vorjahr auf die Waage.

Wie es im nächsten Jahr weitergeht, ist noch völlig unklar - auch wenn Rick Zabel noch bis Ende 2020 unter Vertrag steht. Der Rennstall steht vor einer ungewissen Zukunft. Die Sponsoren Alpecin und Canyon sollen mit dem Katusha-Management nicht zufrieden sein. Der Rennstall fährt aktuell unter Schweizer Lizenz, gehört aber dem russischen Milliardär Igor Makarow.

Die Stimmung sei aber trotzdem prächtig, berichtet Zabel junior. Der starke fünfte Platz im Mannschaftszeitfahren darf als Indiz dafür gewertet werden. „Wir haben eine super Truppe hier. Das Gruppengefühl ist gut, es ist ein bisschen wie auf Klassenfahrt“, scherzt Zabel - auch wenn Väter dort eigentlich nichts zu suchen haben.

Vorschau auf die 4. Etappe

Die Tour-Karawane bewegt sich weiter in Richtung Vogesen. Bevor die Anstiege steiler werden, dürfen noch einmal die Sprinter auf ihre Chance hoffen. Zu den Anwärtern auf den Tagessieg zählt vor allen Ex-Weltmeister Peter Sagan.

Am vierten Tag der 106. Tour de France dürfen die Sprinter auf ihre Chance hoffen. Ein Anstieg der vierten Kategorie könnte am heutigen Dienstag (11.55 Uhr/One und Eurosport) manch einem Anwärter auf den Tagessieg aber einen Strich durch die Rechnung machen. Das gilt sicher nicht für Ex-Weltmeister Peter Sagan aus der Slowakei, der 2014 bereits Platz zwei in Nancy belegt hatte. Läuft alles normal, ist das Gelbe Trikot von Julian Alaphilippe nicht in Gefahr.

ETAPPE: Die vierte Etappe über 213,5 Kilometer von Reims nach Nancy führt nahezu komplett über flaches Terrain. Der Anstieg der vierten Kategorie zur Hälfte des Rennens dürfte keine Rolle spielen. Rennentscheidender dürfte eher der Berg 15 Kilometer vor dem Ziel in Nancy sein. Auf der 3,2 Kilometer langen Passage wartet auf die Fahrer eine Steigung von durchschnittlich fünf Prozent. Zuvor werden noch 66,5 Kilometer vor dem Ziel beim Zwischensprint in Lérouville Punkte für das Grüne Trikot verteilt.

FAVORITEN: Die kräftigen Sprinter wie der Niederländer Dylan Groenewegen müssen sich schon ins Zeug legen, um am letzten Anstieg nicht abgehängt zu werden. Denn dann sind tempofeste Fahrer wie Ex-Weltmeister Peter Sagan nicht mehr einzuholen. Ähnlich war es 2014, als sich Sagan nur dem Italiener Matteo Trentin geschlagen geben musste.

GELBES TRIKOT: Läuft alles normal, wird der Franzose Julian Alaphilippe das Gelbe Trikot erfolgreich verteidigen. Der Tour-Bergkönig von 2018 liegt 20 Sekunden vor dem dreimaligen Cross-Weltmeister Wout van Aert aus Belgien.

DEUTSCHE: In den großen Massensprints dürften die deutschen Radprofis im Gegensatz zu früheren Jahren keine Chance haben. Am ehesten wäre André Greipel noch eine ordentliche Platzierung zuzutrauen. Der elfmalige Tour-Etappengewinner ist nach einer langwierigen Bakterienerkrankung noch nicht in Bestform. Zum Auftakt in Brüssel hatte der 36-Jährige Platz 18 belegt.

Tour de France 2019 - 3. Etappe: Julian Alaphilippe gewinnt und holt Gelbes Trikot

Die Tour de France ist zurück in Frankreich - und schon bejubelt die Grande Nation ihren ersten Helden: Radprofi Julian Alaphilippe hat nach einer beherzten Attacke die 3. Etappe der 106. Frankreich-Rundfahrt gewonnen und den Gastgebern in den grünen Hügeln der Champagne früh den erlösenden ersten Tageserfolg sowie das Gelbe Trikot beschert.

Der 27-Jährige vom Team Deceuninck-Quick Step spielte im anspruchsvollen Finale der 215 km langen Etappe in die Schaumwein-Hochburg Epernay seine Stärken im Klassiker-Terrain aus und siegte als Solist. Alaphilippe, im März Sieger von Mailand-Sanremo, löste mit dem Erfolg den Niederländer Mike Teunissen (Jumbo-Visma) als Führenden der Gesamtwertung ab.