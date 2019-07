Tour de France 2019 : Verkürztes Finale in den Alpen - Das bringt der Tag bei der Tour

Tignes Für die verbliebenen Fahrer der 106. Tour de France geht es in die finale Phase der Frankreich-Rundfahrt. Hier halten wir Sie während der Tour über alle wichtigen Infos auf dem Laufenden.

Jetzt fällt die Entscheidung. Auf der 20. Etappe der Tour de France gibt es am Samstag (13.45 Uhr/One und Eurosport) kein Taktieren mehr. Wer nach dem Wahnsinnsanstieg nach Val Thorens Gelb trägt, wird die diesjährige Tour gewinnen. Nach über 3000 harten Kilometern gibt es noch immer mehrere Kandidaten für die Nachfolge von Geraint Thomas, der selbst noch um Gelb kämpft. Sein Teamkollege Egan Bernal hat das „Maillot Jaune“ und damit die Pole Position, auch Emanuel Buchmann liegt noch aussichtsreich im Rennen. Das bringt der Tag:

ETAPPE: Das Teilstück von Albertville nach Val Thorens wurde am späten Freitagabend wegen Erdrutschen und Unwetterwarnungen von 130 auf knapp 60 Kilometer verkürzt. Es ist extrem kurz, wird aber wohl die knackigste Herausforderung für das Peloton. Die Anstiege zum Cornet de Roselend und zum Côte de Longefoy sind gestrichen, stattdessen wird direkt auf das große Finale nach Val Thorens zugesteuert. 33,4 Kilometer ist dieser Schlussanstieg, die durchschnittliche Steigung beträgt 5,5 Prozent. Einen Tag vor dem Finale in Paris wird das große Ausscheidungsfahren erwartet, jede Attacke könnte den Triumph im Gesamtklassement bedeuten.

FAVORITEN: Die Favoriten sind diejenigen, die über drei Wochen bei der Frankreich-Rundfahrt geglänzt haben. Die Ineos-Doppelspitze mit Champion Thomas und Gelb-Träger Bernal wird voll auf Sieg fahren, um die Tour-Trophäe auch ohne den verletzungsbedingt fehlenden Chris Froome nicht aus den Händen zu geben. Den ersehnten Tour-Sieg für Frankreich nicht mehr realisieren kann Thibaut Pinot: Der gefeierte Tourmalet-Sieger musste am Freitag aussteigen.

DAS GELBE TRIKOT: Die Abstände sind weiterhin nicht groß. Julian Alaphilippe ist nach dem Abbruch am Freitag auf Rang zwei zurückgefallen. Bernal liegt 48 Sekunden vor dem 27 Jahre alten Franzosen, bei Thomas beträgt der Rückstand 1:16 Minuten. Prinzipiell kommen noch fünf Fahrer in Frage, das Gelbe Trikot aus Val Thorens mit nach Paris zu nehmen.

BUCHMANN: Der 26 Jahre alte Ravensburger schlägt sich bisher extrem gut und hat in drei Wochen noch keine Schwäche offenbart. Schon am zweiten Ruhetag hatte er gesagt, eine Attacke auf Gelb werde er wenn dann erst am Anstieg nach Val Thorens wagen. Nun ist der Tag der Tage und die Chance der Chancen gekommen. 1:55 Minuten liegt Buchmann hinter Bernal, nur 39 Sekunden sind es bis zum Podest.

+++++

Tour-Finale in den Alpen wird massiv verkürzt

Die Organisatoren der Tour de France haben die entscheidende Etappe im Kampf um den Gesamtsieg deutlich verkürzt. Wie die Organisatoren am Freitag mitteilten, wird die 20. Etappe am Samstag von Albertville nach Val Thorens von ursprünglich 130 Kilometer auf nur noch 59 Kilometer reduziert. Als Grund wurden die erwarteten schwierigen Wetterbedingungen sowie die Gefahr von Erdrutschen genannt.

Der 33,4 km lange Schlussanstieg hinauf nach Val Thorens bleibt aber bestehen. Die beiden Berge der ersten bzw. zweiten Kategorie im Verlauf der ursprünglich geplanten Etappe werden hingegen umfahren. Die 19. Etappe am Freitag musste aufgrund eines Hagelsturms vorzeitig abgebrochen werden.

Vor den beiden letzten Etappen führt der Kolumbianer Egan Bernal mit 48 Sekunden Vorsprung auf den Franzosen Julian Alaphilippe. Emanuel Buchmann (Ravensburg) ist mit 1:55 Minuten Rückstand auf Bernal Fünfter.

+++++

Bernal Sieger der abgebrochenen Tour-Etappe und neuer Gelb-Träger

Der kolumbianische Radprofi Egan Bernal ist der Sieger der wegen eines Hagelsturms abgebrochenen 19. Etappe der Tour de France und damit auch der neue Träger des Gelben Trikots. Der 22-Jährige vom Team Ineos hatte als Erster die Passhöhe auf dem Col de l'Iseran erreicht. Wenig später wurden die Fahrer gestoppt, da die Strecke zum Schlussanstieg nach Tignes nicht mehr passierbar war.

Bernal hatte rund eine Minute Vorsprung auf eine Gruppe mit Titelverteidiger und Teamkollege Geraint Thomas (Großbritannien) sowie dem deutschen Hoffnungsträger Emanuel Buchmann (Ravensburg/Bora-hansgrohe). Der Franzose Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) lag am Iseran rund zwei Minuten zurück und verlor damit Gelb.

+++++

Mitfavorit Pinot bei der Tour de France ausgestiegen

Der französische Mitfavorit Thibaut Pinot ist bei der 106. Tour de France ausgestiegen. Der 29-Jährige, der unmittelbar vor Emanuel Buchmann auf dem fünften Platz im Gesamtklassement lag, musste auf der 19. Etappe am Freitag bereits frühzeitig am linken Bein behandelt werden und gab schließlich 85 Kilometer vor dem Ziel unter Tränen auf. Ein Sturz lag bei Pinot nicht vor. Sein Rennstall Groupama-FDJ teilte später auf Twitter mit, Pinot habe bereits am Donnerstag eine Muskelverletzung am linken Oberschenkel erlitten. Sein Zustand am Freitag habe sich demnach nicht gebessert.

Pinot hinterließ bei der diesjährigen Tour vor allem in den Bergen einen bärenstarken Eindruck. Der Lokalmatador hatte am vergangenen Wochenende bei der Bergankunft zum Tourmalet hinauf triumphiert und galt danach bei vielen Experten als großer Favorit auf den Toursieg.

Damit bleibt Pinot der große Pechvogel. Der Tour-Dritte von 2014, der noch nie in seiner Karriere das Gelbe Trikot getragen hatte, musste bei seiner siebten Teilnahme bereits zum vierten Mal die Rundfahrt vorzeitig aufgeben. 2016 stoppte ihn eine Bronchitis. Besonders bitter war sein Aus beim Giro d'Italia 2018, als er zwei Etappen vor Schluss Gesamtdritter war, ehe ihn eine Lungenentzündung stoppte.

+++++

19. Etappe (Freitag, 25. Juli): Saint-Jean-de-Maurienne - Tignes (126,5 km)

Knochenmühle Alpen: Der Ochsentour über mehr als 5000 Höhenmeter und den Galibier am Donnerstag folgt nur 24 Stunden später der nächste Hammer. Mit 126,5 km ist der drittletzte Tour-Tag der - abgesehen von den Zeitfahren - zweitkürzeste, doch die Etappe hat es mächtig in sich. Gefühlt ist das 19. Teilstück ein einziger langer Bergaufsprint, nur eine nennenswerte Abfahrt verspricht etwas Abkühlung.

Nach drei Zweitausendern am Vortag erreicht das Peloton auf dem Weg nach Tignes den höchsten Punkt der diesjährigen Tour. Der 2770 m hohe Col de l'Iseran ist der höchste überfahrbare Alpenpass. Die höchste Erhebung der Tour-Geschichte - die Cime de la Bonette ebenfalls in den Alpen - ist mit 2802 m nur unwesentlich höher.

Der Iseran ist eine Seltenheit im Tour-Programm, wird erst zum siebten Mal seit 1938 absolviert. Zuletzt sicherte sich 2007 der Ukrainer Jaroslaw Popowitsch dort den alljährlich am höchsten Punkt der Rundfahrt vergebenen Bergpreis "Souvenir Henri Desgrange", gewidmet dem "Vater" der Tour de France.

Mit dem Anstieg zum Iseran beginnt nach rund 70 km die heiße Rennphase, der Schlussanstieg ins Ziel nach Tignes (2113 m) ist mit 7,4 km Länge und durchschnittlich sieben Prozent Steigung nicht der allerschwerste, zumal die letzten 1,5 km flach sind. Die bisher einzige Etappenankunft in Tignes gewann 2007 der Däne Michael Rasmussen, der zehn Tage später von seinem Rabobank-Team als Gesamtführender wegen einer Doping-Affäre aus dem Rennen genommen wurde.

+++++

Alaphilippe schenkt frierendem Jungen sein Gelbes Trikot

Frankreichs Publikumsliebling Julian Alaphilippe saß am Donnerstag erstmals seit langer Zeit nicht mehr im Gelben Trikot beim täglichen Frage-und-Antwort-Spiel mit der Weltpresse. Was war passiert, hatte er das „Maillot Jaune“ am legendären Col du Galibier sportlich eingebüßt? Nein, Alaphilippe hatte das begehrte Stück im Zielbereich einem kleinen frierenden Jungen geschenkt, dem es im Regen von Valloire nach der 18. Etappe der Tour de France offenbar deutlich zu kalt geworden war.

Der 27 Jahre alte Alaphilippe nahm sein Trikot ab, hing es dem schlotternden Jungen um und erledigte die restliche Medienpflicht im Trikot seiner Deceuninck-Quick-Step-Mannschaft. Vor den letzten drei Etappen der Tour liegt der als Außenseiter gestartete Alaphilippe mit 1:30 Minuten Vorsprung vor dem kolumbianischen Radprofi Egan Bernal in Führung.

+++++

Tour de France 2019 - 18. Etappe: Quintana gewinnt Tour-Königsetappe - Buchmann gleichauf mit Alaphilippe

Bei den kolumbianischen Festspielen am Col du Galibier hat Emanuel Buchmann eine weitere Reifeprüfung mit Bravour bestanden. Der 26 Jahre alte Ravensburger kam am Donnerstag auf der 18. Etappe nach Valloire mit den meisten Favoriten ins Ziel und darf weiter vom Podium bei der Tour de France träumen. Nur Egan Bernal holte mit einem Antritt wertvolle 32 Sekunden im Kampf um den Gesamtsieg heraus und trug damit zu einem echten kolumbianischen Radsport-Feiertag bei: Der Etappensieg ging nämlich an Landsmann Nairo Quintana, der sich nach überragender Solofahrt zurück im Kampf um den Tour-Sieg meldete.

Im ersten und schwersten Teil der Alpen-Trilogie hatte Ineos lange für ein gemäßigtes Tempo gesorgt und das Feld kontrolliert, bevor zunächst Bernal und später auch Vorjahreschampion Geraint Thomas antraten. Der Waliser wurde von den Verfolgern um Buchmann aber vor dem Galibier-Gipfel wieder gestellt.

Im Gelben Trikot bleibt weiter Frankreichs Publikumsliebling Julian Alaphilippe, der zwar im Schlussanstieg distanziert wurde, die Zeit in der Abfahrt aber problemlos wieder herausfuhr. Quintanas Sieg fiel deutlich aus, auf den Rängen zwei und drei landeten Romain Bardet und Alexej Lutsenko. Der Deutsche Lennard Kämna wurde Vierter.

In der Gesamtwertung liegt Buchmann weiter auf Rang sechs, sein Rückstand auf Alaphilippe beträgt noch immer 2:14 Minuten. Das große Attacken-Feuerwerk blieb trotz Bernals Soloritt auf den finalen Galibier-Kilometern noch aus. Der 22-Jährige ist neuer Zweiter, sein Teamkollege Thomas belegt weiterhin Rang drei.

Dabei hatte schon am Col d'Izoard, ebenfalls ein Berg der höchsten Kategorie, das Ausscheidungsfahren der besten Kletterer begonnen. Thomas, Buchmann und Co. verloren beim hohen Tempo von Movistar Helfer um Helfer, auf der Jagd nach einer Ausreißergruppe um Quintana, Bardet und Kämna blieben auf 2360 Metern Höhe nur noch etwa 15 Fahrer übrig. Am Galibier blieb das erwartete Finale der Favoriten dann lange aus, bevor sich Bernal als Erster doch noch etwas traute und prompt belohnt wurde.

Mit der Königsetappe ist aber erst ein Drittel der Alpen-Kletterei geschafft. Am Freitag und Samstag stehen zwar zwei kürzere Teilstücke auf dem Programm, dafür handelt es sich auch um Bergankünfte. „Man muss jetzt dreimal Vollgas fahren. Das sind die entscheidenden Etappen“, hatte Buchmann angekündigt. Sein wichtigster Helfer Gregor Mühlberger sagte: „Emanuel präsentiert sich unvorstellbar stark. Es ist sehr viel drin.“

Auf dem Weg nach Tignes und vor allem nach Val Thorens wird in den kommenden zwei Tagen auch jede Taktiererei vorbei sein, da gleich mehrere Anwärter mit einer einzigen Attacke den Triumph beim größten und wichtigsten Radrennen der Welt davontragen können. „Ich denke, Samstag ist der Showdown“, sagte Buchmann. Auf der Schlussetappe nach Paris am Sonntag wird dann traditionell nicht mehr angegriffen.

Das Alpen-Finale nicht mehr als Fahrer miterleben darf Tony Martin. Der viermalige Zeitfahr-Weltmeister vom Team Jumbo-Visma wurde nach einer Rangelei mit Luke Rowe von der Tour ausgeschlossen und steuerte am Donnerstag statt dem Galibier seine Schweizer Heimat an. „Das große Ziel Paris war nah. Das ist nicht schön“, erklärte Martin. Sein Team hatte sogar Einspruch beim Internationalen Sportsgerichtshof CAS eingelegt - erfolglos. Auch Ineos-Helfer Rowe wurde nach der Aktion disqualifiziert.

18. Etappe Embrun/Frankreich - Valloire/Frankreich (208,00 km), 25.7.2019:

1. Nairo Quintana (Kolumbien) - Movistar Team 5:34:15 Std.; 2. Romain Bardet (Frankreich) - AG2R La Mondiale + 1:35 Min.; 3. Alexej Luzenko (Kasachstan) - Astana + 2:28; 4. Lennard Kämna (Fischerhude) - Team Sunweb + 2:58; 5. Damiano Caruso (Italien) - Bahrain-Merida + 3:00; 6. Tiesj Benoot (Belgien) - Lotto-Soudal + 4:46; 7. Michael Woods (Kanada) - EF Education First; 8. Egan Arley Bernal Gomez (Kolumbien) - Team Ineos; 9. Serge Pauwels (Belgien) - CCC Team; 10. Steven Kruijswijk (Niederlande) - Team Jumbo + 5:18

+++++

Einspruch abgewiesen: Martins Tour-Ausschluss bestätigt

Der Ausschluss des viermaligen Zeitfahr-Weltmeisters Tony Martin (Cottbus/Jumbo-Visma) von der 106. Tour de France bleibt ebenso bestehen wie der des Briten Luke Rowe (Team Ineos). Am Donnerstagvormittag vor der 18. Etappe zwischen Embrun und Valloire (208 km) wurde ein gemeinsamer Einspruch beider Mannschaften gegen die Disqualifikation abgewiesen. Martin und Rowe gingen infolgedessen nicht an den Start.

"Ich hatte Zeit, mich darauf einzustellen, aber klar hatte ich auch noch Hoffnung auf die kleine Chance, dass dem Einspruch stattgegeben wird. So kurz vor dem Ziel in Paris aus dem Rennen genommen zu werden, ist nicht schön", sagte Martin in Embrun, nachdem sein Tour-Aus endgültig feststand. Sein Team Jumbo-Visma hatte zuvor auch noch vergeblich den Internationalen Sportgerichtshof CAS angerufen.

Martin und Rowe waren in der Endphase der 17. Tour-Etappe nach Gap mehrfach aneinandergeraten. Martin hatte Rowe beim Positionskampf beinahe von der Straße gedrängt, Rowe revanchierte sich mit einem Schubser. Die Szenen waren auf Fernsehbildern gut nachzuvollziehen. Der Rennjury des Radsport-Weltverbandes UCI hatte nach längerer Diskussion entschieden, beide Fahrer von der Frankreich-Rundfahrt auszuschließen.

Martin wäre bei Jumbo-Visma ein wichtiger Helfer für den Niederländer Steven Kruijswijk gewesen, der als Gesamtdritter in das Teilstück am Donnerstag ging. Rowe hätte die beiden Tour-Mitfavoriten Geraint Thomas (Gesamt-2./Großbritannien) und Egan Bernal (5./Kolumbien) noch unterstützen sollen.

+++++

Tony Martin von Tour de France ausgeschlossen

Der viermalige Zeitfahr-Weltmeister Tony Martin (Cottbus/Jumbo-Visma) ist am Mittwoch von der Tour de France ausgeschlossen worden. Grund dafür ist eine Rangelei in der Schlussphase der 17. Etappe mit dem Briten Luke Rowe vom Team Ineos, der ebenfalls disqualifiziert wurde. Das teilte die Rennjury am Mittwochabend mit. Zudem müssen beide eine Geldstrafe von rund 900 Euro zahlen. Beide Teams legten Einspruch ein, mit einer Entscheidung wird am Donnerstagmorgen gerechnet.