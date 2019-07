Tour de France 2019 : Letzter Tag vor dem Alpenstart mit rasanter Abfahrt ins Ziel

Bagneres-de-Bigorre Für die verbliebenen Fahrer der 106. Tour de France geht es in die finale Phase der Frankreich-Rundfahrt. Hier halten wir Sie während der Tour über alle wichtigen Infos auf dem Laufenden.

17. Etappe (Mittwoch, 23. Juli): Pont du Gard - Gap (200 km)

Die Alpen bauen sich im Hintergrund auf, doch der letzte Tag vor den finalen Schindereien der Tour verschont die Favoriten auf den Gesamtsieg noch einmal. Die Fahrt aus der glühenden Ebene Okzitaniens in die höheren Lagen der Provence ist etwas für Ausreißer und tempoharte Klassiker-Asse vom Schlage eines Peter Sagan oder Greg Van Avermaet. Zwar gibt es nur zwei Bergwertungen der 3. und 4. Kategorie, dennoch ist vor allem die zweite Rennhälfte in hügeligem Terrain anspruchsvoll.

Gerade die Anfangsphase der Etappe bietet derweil einen eindrucksvollen Einblick in die lange Historie der Region. Erstmals beginnt ein Tour-Tag am Pont du Gard, einem der eindrucksvollsten Brückenbauwerke der antiken römischen Welt, erbaut im 1. Jahrhundert. Wenig später passiert das Peloton das ebenfalls kurz nach der Zeitenwende errichtete und bestens erhaltene Theater von Orange.

Zielort Gap hat zwar welt- und kulturgeschichtlich weniger zu bieten, blickt aber auf eine reiche Tour-Historie zurück. Seit 1932 machte die Frankreich-Rundfahrt auf dem Weg in die Alpen oder aus den Alpen heraus 24-mal Halt in der 40.000-Einwohner-Stadt, 1996 gab es durch Erik Zabel einen deutschen Etappensieg.

In Erinnerung geblieben ist vor allem das vogelwilde Finale der 9. Tour-Etappe 2003. In der rasenden Abfahrt der Favoriten ins Ziel löste sich aufgrund der Gluthitze der Hinterreifen des Spaniers Joseba Beloki, der schwer stürzte und sich den Oberschenkel brach. Der folgende Lance Armstrong rettete sich durch einen spektakulären Ritt querfeldein, den Tagessieg holte sich Alexander Winokurow.

Tour de France 2019 - 16. Etappe: Greipel wieder klar geschlagen

Für André Greipel bleibt es auch bei glühender Hitze eine Tour de France zum Vergessen, Sprinter Caleb Ewan und sein deutscher Helfer Roger Kluge dürfen erneut jubeln. Auf den 177 Kilometern mit Start und Ziel in Nimes feierte der Australier am Dienstag seinen zweiten Sieg bei dieser Tour. „Ich habe so gelitten bei dieser Hitze, aber meine Frau und meine Tochter waren extra Motivation“, sagte Ewan. Einen weiteren Schreck gab es dagegen für den britischen Titelverteidiger Geraint Thomas, der schon zum dritten Mal bei dieser Tour stürzte, aber auch diesmal weiterfahren konnte. Schlimmer als für Thomas kam es für Jakob Fuglsang: Der dänische Mitfavorit musste nach einem Sturz das Rennen aufgeben.

Ewan ist bei der Tour bislang der Mann mit den schnellsten Beinen im Finale. Seine ersten Niederlagen machte er schnell vergessen, mit zwei Siegen ist er jetzt besser als seine Sprint-Rivalen, die allesamt erst einen Tageserfolg auf dem Konto haben. Geschlagen geben mussten sich der Italiener Elia Viviani und Dylan Groenewegen aus den Niederlanden, die beim flachen Finale in der sengenden Hitze von Nimes auf der 16. Etappe die Ränge zwei und drei belegten. Grün-Träger Peter Sagan aus der Slowakei wurde Vierter.

Der deutsche Sprinter Greipel ist dem Ziel Paris zwar wieder ein Stück näher gekommen, mit dem erträumten Etappensieg dürfte es nach einem weiteren enttäuschenden 15. Platz aber nicht mehr klappen. Im Außenseiter-Team Arkéa-Samsic ist der „Gorilla“, wie der 37 Jahre alte Radprofi genannt wird, auf sich alleine gestellt. Nach zweieinhalb Wochen Tour hat es der Gewinner von elf Tour-Etappen nicht ein einziges Mal unter die besten Zehn geschafft.

Beim letzten flachen Profil vor dem Finale in Paris am kommenden Sonntag war eine Massenankunft erwartet worden. Die Sprinterteams sorgten trotz Temperaturen von bis zu 40 Grad im Süden Frankreichs den kompletten Tag lang für das Tempo und stellten letztlich zweieinhalb Kilometer vor dem Ziel eine fünfköpfige Ausreißergruppe, der auch der 39 Jahre alte Routinier Lars Ytting Bak angehörte.

Im Gelben Trikot fährt weiterhin Frankreichs Liebling Julian Alaphilippe, der mit beherzten Attacken einen Vorsprung herausfuhr und neuerdings auch beim Zeitfahren und im Hochgebirge glänzt. Kann sich der eigentlich als Klassiker-Spezialist bekannte Alaphilippe auch in den Alpen an der Spitze halten, wäre er der erste französische Tour-Sieger seit Bernard Hinault 1985.

Und auch Deutschland mischt im Kampf um den Tour-Sieg erstmals seit 2006 wieder voll mit. Emanuel Buchmann vom Bora-hansgrohe-Team liegt vor dem finalen Showdown in den Alpen auf dem sechsten Rang mit lediglich 2:14 Minuten Rückstand auf Alaphilippe. „Es schadet nicht, wenn man ein bisschen unter dem Radar fährt“, sagte der bescheidene Buchmann auch nach seinen beeindruckenden Auftritten am Tourmalet und in Foix Prat d'Albis in den Pyrenäen.

Auch im Tour-Umfeld wird der 26 Jahre alte Ravensburger immer mehr wahrgenommen. Für den bisher einzigen deutschen Tour-Sieger Jan Ullrich hat Buchmann „das Zeug zu einem echten Champion“, auch Tour-Direktor Christian Prudhomme lobte den Deutschen in der ARD: „Es ist schon lange her, dass man einen Deutschen von dieser Qualität gesehen hat im Kampf um das Gesamtklassement.“

Tour de France 2019: Jakob Fuglsang gibt auf

Mitfavorit Jakob Fuglsang ist bei der Tour de France nach einem Sturz auf der 16. Etappe mit Start und Ziel in Nimes ausgestiegen. Der 34 Jahre alte Radprofi aus Dänemark kam am Dienstag im Peloton etwa 30 Kilometer vor dem Ziel zu Fall, nahm anschließend seinen Helm ab und beendete das Rennen. Die Bilder deuteten daraufhin, dass sich Fuglsang schwerer am Schlüsselbein verletzt hat. In der Gesamtwertung lag der Kapitän des Astana-Teams auf dem neunten Platz, der Rückstand auf Gelb-Träger Julian Alaphilippe betrug 5:27 Minuten. Fuglsang war schon beim Tour-Auftakt in Brüssel gestürzt, konnte das Rennen da aber noch fortsetzen.

Vorschau: 16. Etappe (Dienstag, 23. Juli): Nimes - Nimes (177 km)

Zwei schwierige Rennwochen haben die Fahrer in den Beinen, am Dienstag biegt die 106. Tour de France allmählich auf die Zielgerade ein. Vor den für den Kampf um das Gelbe Trikot entscheidenden Alpenetappen ist dem Peloton nochmals eine vergleichsweise lockere Ausfahrt vergönnt. Die 177 km lange 16. Etappe mit Start und Ziel in Nimes ist eine klassische Sprintetappe, bis auf ein wohl hektisches Finale dürfte die Hitze die größte Schwierigkeit sein.

Die Cote de Saint-Jean-du-Pin (4. Kategorie) als einzige Bergwertung des Tages stellt kein ernstzunehmendes Hindernis dar. Am Dienstag aber werden Temperaturen von knapp 40 Grad Celsius erwartet. Verläuft die Etappe wie erwartet, zählen der Niederländer Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma) und Caleb Ewan aus Australien (Lotto-Soudal) zu den Sieganwärtern. Der Italiener Elia Viviani (Deceuninck-Quick Step) musste in den Pyrenäen für Spitzenreiter Julian Alaphilippe schuften. Ob er noch die Form der ersten Woche hat, bleibt abzuwarten.

Nimes, wo sich die Teams schon am Montag am ersten Ruhetag aufhielten, ist zum 18. Mal Etappenort der Großen Schleife. Erstmals machte die Tour hier schon 1905 Station, zuletzt 2014.

Die Stadt blickt auf eine lange Historie zurück, schon im Römischen Reich diente sie als wichtiger Außenposten. Mehrere Monumente sind Zeugen dieser Zeit, besonders beeindruckend ist das zweistöckige Amphitheater, das an das Kolosseum in Rom erinnert.

Sechs Tage vor dem Finale der Tour de France: Das sind die Favoriten für das Gelbe Triko

Sechs Fahrer liegen vor der Schlusswoche der der 106. Tour de France im Rennen um das Gelbe Trikot eng beisammen. Auch der deutsche Hoffnungsträger Emanuel Buchmann hat noch Chancen. Ein Überblick über die Kandidaten mit den besten Siegaussichten in den Alpen:

JULIAN ALAPHILIPPE (Deceuninck-Quick Step/1.): Dass der Franzose das Gelbe Trikot spätestens in den Pyrenäen verlieren würde, galt eigentlich als ausgemacht. Der Klassikerjäger fühlt sich an kurzen, giftigen Anstiegen pudelwohl. Als großer Rundfahrer ist er dagegen bislang nicht in Erscheinung getreten. Nun ist alles anders, das Maillot jaune scheint ihm Flügel zu verleihen. Am Tourmalet ließ er sich nicht abschütteln, am Sonntag zeigte er erste Schwächen. Alaphilippe ist ein Kämpfer, ob er die starke Form in den Alpen tatsächlich halten, ist aber fraglich. Dem 27-Jährigen fehlt ein starkes Rundfahrtteam im Rücken.

Radsport : Das müssen Sie zur Tour de France 2019 wissen

GERAINT THOMAS (Ineos/2./+1:35 Minuten zurück): Der Titelverteidiger aus Wales war einer der Gewinner der ersten Woche. Als es in den Pyrenäen ins Hochgebirge ging, zeigte Thomas plötzlich Schwächen. Im Vorjahr sicherte ihm die Stärke am Berg die Kapitänsrolle bei der damaligen Sky-Mannschaft und letztlich den Gesamtsieg. Von jener Dominanz ist Thomas wie das gesamte Ineos-Team weit entfernt. Die Tour sei ein "ziemliches Auf und Ab", sagte Thomas: "Ich bin motiviert und will diese Tour zu einem positiven Ende bringen." Eine Steigerung in den Alpen ist dringend nötig.

STEVEN KRUIJSWIJK (Jumbo-Visma/3./+1:47): Zwei zentrale Faktoren machen dem Niederländer für das Finale Mut. Kruijswijk hat gute Beine, beim 32 Jahre alten Routinier gibt es keine klaren Anzeichen für einen Leistungseinbruch. Kruijswijk großer Vorteil heißt: Jumbo-Visma. Die Mannschaft, in der Tony Martin im Flachen als Tempobolzer Schwerstarbeit leistet, war in den entscheidenden Phasen am Berg mit drei Fahrern vertreten. Die Stärke seiner Helfer könnte in den Alpen eine Rolle spielen.

THIBAUT PINOT (Groupama-FDJ/4./+1:50): Die L'Equipe widmete Pinot am Montag gleich mehrere Seiten, der Hype um den 29-Jährige ist bei den Gastgebern nicht minder groß als der um Alaphilippe. Pinot blickt auf ein herausragendes Wochenende in den Pyrenäen zurück. "Pinot macht den stärksten Eindruck", sagte der deutsche Hoffnungsträger Emanuel Buchmann. Pinot war in den Pyrenäen angriffsfreudiger und explosiver als die Konkurrenz. Im jungen Landsmann David Gaudu steht ihm ein Helfer zur Seite, der den anderen mächtig zusetzt. Noch trägt Alaphilippe Gelb, womöglich aber krönt sich Pinot zum ersten französischen Toursieger seit Bernard Hinault 1985.

EGAN BERNAL (Ineos/5./+2:02): Der 22-jährige Kolumbianer galt vor dem Start als heißester Anwärter auf den Gesamtsieg - trotz seines jungen Alters. Die Erwartungen hat Bernal bislang nicht ganz erfüllt. Interessant zu beobachten wird sein, wie Ineos die Doppelspitze aus Thomas und Bernal taktisch einsetzt. Als Thomas am Sonntag in den Pyrenäen schwächelte, gab dieser Bernal die Freigabe, die Etappe auf eigene Faust zu beenden. Anschließend betonte Bernal, in den Alpen im Zweifel auf Thomas zu warten. Gerät die erfolgreiche Titelverteidigung ernsthaft in Gefahr, dürfte der erfolgsverwöhnte britische Rennstall die Lage wohl neu bewerten.

EMANUEL BUCHMANN (Bora-hansgrohe/6./+2:14): Der deutsche Hoffnungsträger wird mit Lob überhäuft. Jan Ullrich sieht in ihm einen "Champion", sogar Belgiens Ikone Eddy Merckx würdigte den 26-Jährigen. Im Schatten der großen Stars ist der stille Kletterspezialist in die Weltspitze vorgestoßen und darf sich Hoffnungen auf die erste deutsche Podestplatzierung seit 13 Jahren machen. Fraglich bleibt, wie der Ravensburger die Belastungen der dritten Tourwoche toleriert. In der Vergangenheit fehlte ihm die Konstanz. Buchmann hat diesmal drei Höhentrainingslager hinter sich, den Alpenetappen schenkte er im Vorfeld besondere Aufmerksamkeit.

Radsport-Star Sagan gibt ein Autogramm während Pyrenäen-Etappe

Für Sprint-Spezialisten gibt es bei der Tour de France nichts Härteres als lange und schwere Bergetappen. Der dreimalige Weltmeister Peter Sagan vom deutschen Bora-hansgrohe-Team bewahrt trotz der Kletterei im Hochgebirge seine Coolness. Ein auf Twitter verbreitetes Video zeigt, wie der Slowake bei einem Anstieg in den Pyrenäen ein Buch signiert, das ein neben ihm herlaufender Fan ihm reicht.

Rad-Star Sagan, der bei dieser Tour zum siebten Mal das Grüne Trikot gewinnen dürfte, ist für seine verrückten Aktionen bekannt. Er fährt gerne auch auf einem Reifen oder klatscht noch vor dem Ziel Zuschauer ab.

Jan Ullrich über Tour-Hoffnung Buchmann: Hat Zeug zum Champion

Der einzige deutsche Tour-de-France-Sieger Jan Ullrich ist begeistert vom Auftritt Emanuel Buchmanns bei der diesjährigen Frankreich-Rundfahrt. „Er fährt mit Courage und taktisch sehr diszipliniert. Es kommen noch sehr schwere Etappen. Dass er sich jedoch so im Kreis der Favoriten hält und auch beim Zeitfahren seine Klasse beweist, zeigt, dass er das Zeug zu einem echten Champion hat“, sagte Ullrich der „Bild“-Zeitung (Sonntag).

Der 45-jährige Ullrich hatte 1997 als bisher einziger deutscher Profi das bedeutendste Radrennen der Welt gewonnen. Als letzter Deutscher schaffte es Andreas Klöden 2006 als Dritter auf das Podium.

Der 26-jährige Buchmann hatte am Wochenende mit zwei vierten Plätzen bei den schweren Pyrenäen-Etappen am Tourmalet und in Foix Prat d'Albis seine Top-Form unter Beweis gestellt. Der Ravensburger liegt in der Gesamtwertung auf Rang sechs, sein Rückstand auf Spitzenreiter Julian Alaphilippe aus Frankreich beträgt 2:14 Minuten.

„Ich freue mich sehr, dass es mal wieder einen deutschen Fahrer gibt, der das Podium im Visier hat. Es tut dem deutschen Radsport insgesamt gut, dass Emanuel Buchmann eine klasse Tour fährt“, sagte Ullrich.

Yates holt zweiten Etappensieg - Buchmann macht Zeit auf Gelb gut

Tadellos am Tourmalet, bravourös am verregneten Hang von Foix: Radprofi Emanuel Buchmann hat das Pyrenäen-Spektakel der 106. Tour de France als einer der großen Gewinner beendet und darf nach Glanzleistungen am Berg von der ersten deutschen Podestplatzierung seit 13 Jahren träumen.

Den Tagessieg bei der 15. Etappe in die Pyrenäen gewann der britische Radprofi Simon Yates. Der 26-Jährige vom Team Mitchelton-Scott siegte am Sonntag nach 185 km von Limoux zum Prat d'Albis mit 33 Sekunden Vorsprung auf Vortagessieger Thibaut Pinot (Frankreich/Groupama-FDJ).

Der Ravensburger Emanuel Buchmann glänzte erneut als starker Vierter (+0:51 Minuten), der 26-Jährige vom Team Bora-hansgrohe rutschte in der Gesamtwertung allerdings um einen Platz auf Rang sechs ab.

Am Sonntag ließen die Favoriten eine Gruppe ziehen, der neben einigen starken Bergfahrern auch der Deutsche Simon Geschke angehörte. Der 33 Jahre alte Berliner fuhr mit Tagessieger Simon Yates bis in den Schlussanstieg, wurde dann aber abgehängt. Die Ränge zwei und drei belegten im Nebel und Regen von Foix Prat d'Albis Vortagessieger Thibaut Pinot aus Frankreich und der Spanier Mikel Landa.

Das Gelbe Trikot des Gesamtersten verteidigte der Franzose Julian Alaphilippe, der aber erstmals schwächelte und als Elfter wertvolle Zeit auf Verfolger Geraint Thomas verlor. Der Vorjahressieger aus Großbritannien wurde Tagessiebter.