Tour de France 2018: Sieger Geraint Thomas lässt sich auf Ziel-Etappe feiern - Fahrer stoßen auf dem Rad an

Auf der letzten Etappe der Tour de France gilt traditionell ein "Nichtangriffspakt". Die Fahrer lassen sich auf der Strecke zum Tour-Ziel in Paris feiern und stoßen gerne auch schon mal mit einem Glas Champagner auf die Erfolge an. Hier stößt Vorjahressieger Chris Froome (l.) mit seinem Mannschaftskollegen und neuen Tour-Sieger Geraint Thomas an.