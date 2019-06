John Degenkolb (29/Trek-Segafredo/Gera)

Startete mit zwei Siegen in die Saison, wartet seither aber auf einen weiteren Erfolg. Schaffte es dennoch ins Aufgebot, dafür will sich "Dege" mit dem lang ersehnten ersten Tour-Etappensieg bedanken. Vor allem die neunte Etappe dürfte es dem früheren Roubaix-Sieger angetan haben. Dann geht es in Nordfrankreich erneut über Kopfsteinpflaster. Ansonsten soll sich Degenkolb in den Dienst von Kapitän Bauke Mollema stellen.

