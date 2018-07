Tour de France 2018: Deutsche Radstars können große Erwartungen nicht erfüllen

Nur ein Etappensieg, Stürze, verletzte Ehre - und ein paar Lichtblicke: Die mit großen Erwartungen gestarteten deutschen Radprofis haben bei der 105. Tour de France zum Teil herbe Enttäuschungen erlebt und die Frankreich-Rundfahrt mit dem schlechtesten Ergebnis seit acht Jahren abgeschlossen.

John Degenkolb verhinderte mit seinem Tageserfolg eine Nullrunde wie 2010, als es letztmals keinen einzigen deutschen Etappensieg gegeben hatte. Am Sonntag verpasste er den Triumph auf dem Pariser Prachtboulevard Champs Elysees nur knapp .

"Wir waren die letzten Jahre auch immer ein bisschen verwöhnt", sagte Sunweb-Fahrer Simon Geschke. Allen voran die deutschen Top-Sprinter Marcel Kittel und Andre Greipel schoben Frust. Mit ihren Erfolgen hatten sie der Tour in der jüngeren Vergangenheit regelmäßig einen schwarz-rot-goldenen Anstrich verpasst. Nun blieben beide sieglos - und sorgten auch abseits der erfolglosen Etappenjagd für Negativschlagzeilen.

"Es ist hart und enttäuschend", sagte Kittel. Der 30-Jährige hatte die Tour 2017 mit fünf Tageserfolgen geprägt. Ein Jahr später ragte der deutsche Rekordetappensieger erneut heraus, wenn auch ganz anders als geplant. Nach fehlenden Siegen in der sprinterfreundlichen ersten Woche fiel sein Sportlicher Leiter Dimitri Konyschew in einem Zeitungsinterview öffentlichkeitswirksam über Kittel her, warf ihm unter anderem "Egoismus" vor.