Straßenrad-WM : Tony Martin gewinnt Gold im letzten Karriere-Rennen

Das deutsche Team Tony Martin (l), Max Walscheid (M) und Nikias Arndt (r) in Aktion bei der Straßenrad-WM. Foto: dpa/David Stockman

Brügge Tony Martin hat sich mit einem weiteren Titel in den Radsport-Ruhestand verabschiedet. In seinem letzten Profirennen gewann der 36-Jährige bei der WM in Belgien am Mittwoch Gold mit der Mixed-Staffel. Für den Bund Deutscher Radfahrer war es die zweite Medaille bei den laufenden Titelkämpfen.

Martin beendete das insgesamt 44,5 km lange Rennen an der Seite von Max Walscheid (Neuwied), Nikias Arndt (Buchholz) sowie den Bahn-Olympiasiegerinnen Lisa Brennauer (Durach), Lisa Klein (Saarbrücken) und Mieke Kröger (Bielefeld) in 50:49 Minuten. Das Podium komplettierten die Teams aus den Niederlanden (+0:13 Minuten) und Italien (+0:38).

Das Männer-Trio um Martin war als drittletztes Team gestartet und lag auf dem Weg von Knokke-Heist nach Brügge früh auf Medaillenkurs. Die 22,5 km lange Teilstrecke absolvierten die Männer in 24:37 Minuten, dann übernahmen die Frauen für den Rest des Rennens.

Während Brennauer und Co. den Kampf um die Medaille aufnahmen, fiel Martin seinen männlichen Kollegen zufrieden um den Hals. Dann beobachteten sie das Rennen der Frauen - und wurden nicht enttäuscht. Brennauer und Co. harmonierten bestens und schoben sich an die Spitze. Als die Goldmedaille feststand, brach ein Riesenjubel bei Martin aus.

Martin hatte die WM vor dem Einzelzeitfahren am Sonntag, das er als Sechster beendete, zum finalen Wettkampf der Karriere erklärt. Der gebürtige Cottbuser prägte den Kampf gegen die Uhr über Jahre.

Viermal eroberte er das Regenbogentrikot des Weltmeisters (2011 bis 2013, 2016), bei den deutschen Meisterschaften war er zehnmal erfolgreich. Bei der Tour gelangen ihm insgesamt fünf Etappensiege, 2015 trug er vorübergehend das Gelbe Trikot. Seine Vita schmücken zudem Gesamtsiege bei Paris-Nizza und der Algarve-Rundfahrt.

(ako/sid)