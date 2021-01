Wegen Streckenprofil : Deutscher Hoffnungsträger Buchmann 2021 nicht bei der Tour de France

Riva del Garda Emanuel Buchmann gilt spätestens seit der Tour de France 2019 als Hoffnung auf einen deutschen Erfolg bei der Frankreich-Rundfahrt. Doch in diesem Jahr müssen die deutschen Fans wohl auf andere Fahrer setzen.

Die Tour de France der Radprofis wird 2021 höchstwahrscheinlich ohne den deutschen Hoffnungsträger Emanuel Buchmann stattfinden. Der 28-Jährige peilt in diesem Jahr einen Start beim Giro d'Italia statt bei der Frankreich-Rundfahrt an, wie er am Sonntag bei einer digitalen Medienrunde seines Teams Bora-hansgrohe sagte. „Der Plan ist, dass ich mich auf den Giro konzentriere. Bei der Tour-Strecke haben wir entschieden, dass die Tour nicht wirklich für mich gemacht ist“, begründete Buchmann.