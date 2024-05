Überflieger, Abschiede, Rückkehrer Wieso der 107. Giro d'Italia ein Spektakel wird

Am Samstag fällt im Speckgürtel von Turin der Startschuss, am 26. Mai steht in Rom nach 3400 Kilometern der Sieger fest. Dabei müssen etwas weniger als 45 000 Höhenmeter bewältigt werden. So flach war der Giro schon lange nicht mehr. Zum Vergleich: Bei den vergangenen beiden Auflagen waren es stets über 50 000 Höhenmeter. Eurosport wird die Rundfahrt täglich mehrere Stunden mit Vor- und Nachberichterstattung übertragen. Online ist die Übertragung über die Plattform Discovery+ abrufbar.