Kostenpflichtiger Inhalt: Schwerer Unfall bei Polen-Rundfahrt : Schluss mit dem Wahnsinn

Der Moment, in dem Fabio Jakobsen im Zielsprint in die Bande stürzt. Foto: dpa/Tomasz Markowski

Meinung Kattowitz Nach einem fatalen Sturz bei der Polen-Rundfahrt befindet sich ein Fahrer im künstlichen Koma. Die Kritik an den Veranstaltern wächst. Gefährliche Bergab-Zielsprints will in Zukunft niemand mehr sehen.