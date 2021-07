Tour-de-France-Sieger : Tadej Pogacar verlängert bis 2027 bei Team UAE

Frankfurt/Main Gerade holte Tadej Pogacar Bronze im Straßenrennen bei den Olympischen Spielen. Davor hatte er zum zweiten Mal die Tour de France gewonnen. Nun verlängerte er seinen Vertrag langfristig.

Tour-de-France-Sieger Tadej Pogacar und sein UAE Team Emirates wollen langfristig zusammenarbeiten und haben den gemeinsamen Vertrag frühzeitig bis 2027 verlängert. Dies teilte der Rennstall am Freitag mit. „Ich freue mich sehr, meine Zukunft diesem Team widmen zu können und die nächsten Jahre hier zu bleiben“, wurde der 22 Jahre alte Slowene in der Mittelung zitiert. Pogacar hatte in diesem Jahr zum zweiten Mal die Tour de France gewonnen und direkt im Anschluss auch Bronze im olympischen Straßenrennen von Tokio geholt.