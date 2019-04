Neue Vereinbarung : Tour de France bis mindestens 2021 in der ARD

Team Sky bei der Tour de France 2018. Foto: AFP/MARCO BERTORELLO

München Die ARD und der Veranstalter der Tour de France haben sich auf eine weitere Zusammenarbeit geeinigt. Demnach wird die Frankreich-Rundfahrt bis mindestens 2021 beim öffentlich-rechtlichen TV-Sender übertragen - genau wie eine weitere Rundfahrt.

Die ARD setzt ihre Live-Berichterstattung von der Tour de France bis mindestens 2021 fort. Der öffentlich-rechtliche TV-Sender einigte sich mit dem Tour-Veranstalter Amaury Sport Organisation (ASO) auf eine Vereinbarung für die Jahre 2019 bis 2021. Das teilte die ARD am Montag mit. Die Radprofi-Tour startet in diesem Jahr am 6. Juli in Brüssel.

Von Montag bis Freitag wird die ARD in der Regel von 16.05 Uhr bis 17.25 Uhr von dem Geschehen aus Frankreich berichten, an den Wochenenden soll es noch umfangreicher sein. Außerdem überträgt der ARD-Spartensender ONE mit Etappenbeginn live von dem Rennen, bis schließlich die ARD nachmittags übernimmt.

2007 waren ARD und ZDF nach der positiven Dopingprobe von Patrik Sinkewitz mitten in der Tour aus der TV-Berichterstattung ausgestiegen. Die Verträge mit dem Veranstalter ASO zwangen die Sender in den Jahren danach dazu, weiter zu senden. Von 2012 an gab es in Deutschland drei Jahre lang bewegte Bilder nur bei Eurosport. 2015 stieg die ARD wieder ein.

Zuvor hatten ARD und ZDF mitgeteilt, dass sie in diesem Jahr alle Etappen der Deutschland-Rundfahrt in den Hauptprogrammen zeigen. Der Vertrag läuft ebenfalls bis 2021. Die erste Rundfahrt-Etappe am 29. August überträgt die ARD. Anschließend wechseln sich die Sender ab. Beim Comeback der Deutschland-Rundfahrt im Vorjahr liefen die ersten beiden Etappen nur in einigen 3. Programmen.

(lt/dpa)