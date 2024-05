Radsport Pogacar dominiert den Giro - und bald auch die Tour?

Schwer zu knabbern hätten sie an Pogacar wohl allemal. Vor dem Start der Schlusswoche am Dienstag führt er das Gesamtklassement 6:41 Minuten vor dem britischen früheren Tour-Sieger Geraint Thomas an. Am Sonntag fuhr Pogacar seinen vierten Etappensieg ein, keiner hatte ihm nach einer explosiven Attacke 14 Kilometer vor dem Ziel folgen können. „Er fährt in einer anderen Welt“, sagte Thomas, der sich jetzt nur noch auf das Podium konzentrieren will. Pogacar könne nun sein eigenes Ding machen.