Radsport Kuss vor Vuelta-Sieg – Poels gewinnt vorletzte Etappe

US-Radprofi Sepp Kuss steht unmittelbar vor dem Gesamtsieg bei der 78. Vuelta a Espana. Beim Sieg des Niederländers Wout Poels (Bahrain-Victorious) auf der vorletzten Etappe in Guadarrama verteidigte der 29-Jährige vom Team Jumbo-Visma das Rote Trikot souverän. Beim Finale am Sonntag in Madrid wird der Spitzenreiter traditionell nicht mehr attackiert.