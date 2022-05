Giro d'Italia : Niederländer van der Poel gewinnt Auftaktrennen

Visegrad Radprofi Mathieu van der Poel hat nach Gelb bei der Tour de France 2021 auch das Rosa Trikot zum Auftakt des 105. Giro d'Italia geholt. Während der Niederländer ganz vorne mitfuhr, schaffte es kein deutscher Fahrer unter die besten Zehn.

Von den elf deutschen Fahrern landete keiner unter den Top 10, Emanuel Buchmann (Bora-hansgrohe) überzeugte aber auf dem fünf Kilometer langen Schlussanstieg auf Platz 16 mit vier Sekunden Rückstand auf den Sieger. Teamkollege Lennard Kämna griff am Ende beherzt an, wurde aber 800 m vor dem Ziel gestellt.

Am Samstag steht das erste von zwei Einzelzeitfahren auf dem Programm, die neun Kilometer durch Budapest sollten jedoch nicht für große Abstände im Gesamtklassement sorgen. Der Ausflug nach Ungarn endet am Sonntag mit der Etappe von Kapsovar nach Balatonfüred, ehe es auf der vierten Etappe in Italien schon ernst wird und auf den Ätna geht - den höchsten aktiven Vulkan Europas. Der Giro endet nach 3410 km am 29. Mai in Verona.