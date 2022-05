Nach Triumph auf dem Ätna : Kämna im Blauen Trikot beim Giro

Ätna Viel Zeit muss Lennard Kämna nicht aufholen, um das Rosa Trikot des Gesamtführenden beim Giro d'Italia zu übernehmen. Ein Leibchen hat der deutsche Radprofi derweil schon geholt. Was der 25-Jährige über seine Leistung sagt.

Nach seinem Coup auf dem Ätna geht Lennard Kämna in ungewohntem Outfit auf die fünfte Etappe des Giro d'Italia am heutigen Mittwoch. Zum Rosa Trikot des Gesamtersten fehlten dem 25 Jahre alten Radprofi nach dem Sieg bei der Bergankunft nur 39 Sekunden, dafür trägt er aber das Blaue Trikot des besten Bergfahrers. „Das ist mein erstes Trikot, das ich jemals in meiner Profikarriere trage. Von daher macht es mich umso stolzer“, sagte Kämna, der in der Bergwertung mit 40 Punkten vor dem Giro-Gesamtersten Juan Pedro Lopez (18) liegt.