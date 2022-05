Giro d'Italia : Italiener Oldani gewinnt zwölfte Giro-Etappe

Genua Bei der zwölften Etappe beim Giro d'Italia gab es den zweiten italienischen Tagessieg in Folge. Dieses Mal triumphierte Stefano Oldani auf der Strecke von Parma nach Genua.

Die 13. Etappe führt die Fahrer in berühmtes Radsport-Terrain: Der Start erfolgt in Sanremo, Zielort des Frühjahrsklassikers Mailand-Sanremo. Nach 150 km endet der Tagesabschnitt in Cuneo, erwartet wird eine Sprintankunft. Der Giro endet am 29. Mai in Verona.