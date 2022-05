„Nicht schon wieder stürzen“ : Radprofi Buchmann träumt von Verona

Emanuel Buchmann (li) aus Deutschland von Team Bora-hansgrohe versucht sich an einer Steigung vom Feld abzusetzen. Foto: dpa/Fabio Ferrari

Berlin/Budapest Von den deutschen Fahrern beim Giro d'Italia hat Emanuel Buchmann die größten Chancen auf eine Top-Platzierung. Für den Tour-Vierten von 2019 soll endlich eine Leidenszeit enden.

Vor drei Jahren war dem Kletter-Ass als Viertem der Tour de France der Durchbruch gelungen, seither bestimmen Pleiten, Pech und Pannen den Weg des hochtalentierten Fahrers. In Verona nun, dem Ziel des Giro am 29. Mai nach 3410 Kilometern, soll die Leidenszeit ein Ende finden. Die Ziele sind ambitioniert, das Abschneiden ist am Ende jedoch nebensächlich.