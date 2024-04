„Enttäuschung und Frustration“ Buchmann schießt nach Giro-Aus gegen eigenes Team

Auch in diesem Jahr rechnete er fest mit einem Start in Italien. „Das ganze Jahr war mit Blick auf den Giro geplant, Bora hat mir sogar die Position des Co-Anführers versprochen“, schrieb er. Doch davon war am Montag keine Rede mehr. In der Pressemitteilung, die Bora zur Bekanntgabe der am Samstag in Turin startenden Rundfahrt veröffentlichte, wurde Buchmann mit keiner Silbe erwähnt.