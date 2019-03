Wildcard für Team Arkea-Samsic: Greipels Team startet bei der Tour de France

Düsseldorf Sprint-Ass Andre Greipel darf sich auf seine neunte Tour de France freuen. Das Team des elfmaligen Etappensiegers hat eine Wildcard für die Frankreich-Rundfahrt erhalten.

Radprofi Andre Greipel darf jubeln. Seinem französischem Team Arkea-Samsic wurde am Freitag eine Einladung für die Tour de France 2019 ausgesprochen, damit ist der Rostocker auch diesmal beim Saisonhöhepunkt mit von der Partie. Die 106. Frankreich-Rundfahrt startet am 6. Juli im belgischen Brüssel und endet am 28. Juli traditionell auf dem Prachtboulevard Champs Elysee im Herzen von Paris.

Greipel hat seit 2011 acht Mal an der Tour de France teilgenommen, im letzten Jahr erreichte er erstmals nicht das Ziel. Der Top-Sprinter hat elf Tour-Etappensiege eingefahren und steht bei insgesamt 156 Erfolgen in seiner Profikarriere. In dieser Saison gelang ihm bisher nur ein Tagessieg bei der kleinen Rundfahrt Tropicale Amissa Bongo im Januar in Gabun. An seiner Seite fährt bei Arkea-Samsic auch der Magdeburger Robert Wagner.