Giro d'Italia : Dainese holt ersten italienischen Etappensieg

Reggio Emilia Auf der elften Etappe beim Giro d'Italia hat sich ein Italiener den Tagessieg gesichert: Alberto Dainese kam im Massensprint vor dem Kolumbianer Fernando Gaviria ins Ziel. Bester Deutscher wurde derweil Phil Bauhaus.

Am Donnerstag steht ein 204 km langes Teilstück von Parma und Genua an. Dabei erwarten das Peloton zwei Bergwertungen der dritten und eine Bergwertung der zweiten Kategorie, ehe es flach ins Ziel ausläuft. Der Giro endet nach 3410 km am 29. Mai in Verona.