Zukunft offen : Sprinter-Routinier Greipel verlässt Team Arkea Samsic

Berlin André Greipel wird das Radteam aus Frankreich nach nur einem Jahr verlassen. Wie es mit seiner Karriere weitergeht, ließ er offen. Er will zunächst in den Urlaub fahren.

Der Sprinter kündigte an, nach seiner Teilnahme am Sparkassen Münsterland Giro am Donnerstag seine Saison zu beenden. Die Fortsetzung seiner Karriere ließ Greipel offen: „In der Woche vom 4. bis 10. November werde ich Euch zur Saison 2020 informieren.“ Zuvor wolle er in den Urlaub fahren und werde für Medien-Anfragen nicht zur Verfügung stehen.