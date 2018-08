Radprofi Tony Martin sagt Start bei Deutschland-Tour nach Wirbelbruch ab

Amiens Die Ärzte haben Tony Martin nach seinem Sturz bei der Tour de France davon abgeraten, schon wieder Rennen zu fahren. Der Zeitfahrspezialist hatte sich bei dem Massensturz einen Wirbel gebrochen.

Die Deutschland Tour startet am 23. August in Koblenz und endet nach 743 Kilometern in Stuttgart am 26. August. Insgesamt nehmen 22 Mannschaften teil. Die bislang letzte Auflage der Rundfahrt fand im Jahr 2008 statt.