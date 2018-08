Rad-EM 2018: Sprinter Andre Greipel sagt Em-Start ab - John Degenkolb alleiniger Kapitän

Rad-EM : Sprinter Greipel sagt für EM ab - Degenkolb alleiniger Kapitän

John Degenkolb führt die deutsche Mannschaft im EM-Straßenrennen als alleiniger Kapitän an. Foto: dpa/Daniel Karmann

Glasgow Sprinter André Greipel hat seine Teilnahme an der Rad-Europameisterschaft in Glasgow abgesagt. John Degenkolb wird das achtköpfige Team des Bundes Deutscher Radfahrer daher als alleiniger Kapitän an führen.

Greipel stehe nicht im endgültigen achtköpfigen deutschen Aufgebot für das Straßenrennen am 12. August, weil er von seinem Team Lotto-Soudal bei anderen Wettkämpfen eingesetzt werde, teilte der Bund Deutscher Radfahrer am Dienstag mit. Der 36-Jährige werde unter anderem bei der Polen-Rundfahrt starten.

So wird Tour-de-France-Etappensieger John Degenkolb die deutsche Mannschaft im EM-Straßenrennen als alleiniger Kapitän anführen. „Ich freue mich, bei der EM das deutsche Trikot zu tragen“, sagte der 29-Jährige, der sich Hoffnungen auf eine Medaille macht. Bei der Schlussetappe der Tour de France hatte er den zweiten Platz hinter dem Norweger Alexander Kristoff belegt. „Das Team wird Degenkolb bestmöglich unterstützen. Wir sind sehr zuversichtlich“, sagte BDR-Vize-Präsident Udo Sprenger.

Degenkolb kann unter anderen auf Roger Kluge und Rick Zabel als Helfer setzen. Marcel Sieberg fehlt ebenso wie sein Lotto-Soudal-Teamkollege Greipel.

Bei den zeitgleich mit weiteren sechs Sportarten ausgetragenen European Championships nominierte der BDR den Berliner Maximilian Schachmann und Marco Mathis aus Tettnang für das Zeitfahren. Der viermalige Weltmeister Tony Martin war bei der Tour de France mit einem Wirbelbruch ausgestiegen und steht nicht zur Verfügung.

(old/dpa)