In Schwerin : Ackermann feiert Auftaktsieg bei der Deutschland-Tour

Schwerin Pascal Ackermann hat die erste Etappe der Deutschland Tour gewonnen. Der Pfälzer setzte sich am Donnerstag nach 191,4 Kilometer von Stralsund nach Schwerin im Massensprint vor seinem Landsmann Phil Bauhaus durch.

Für Ackermann war es der sechste Saisonsieg. "Ich bin in einer super Form, das habe ich vorher auch gesagt", sagte Ackermann im ZDF: "Es war Rückenwind, und das Team hat mich unglaublich nach vorne gebracht. Dann dachte ich: Ich muss durchziehen." Überschattet wurde die Etappe von einem schweren Sturz in der hektischen Anfahrt auf den Sprint.

Am Freitag führt das zweite Teilstück das Peloton über 185 großenteils flache Kilometer von Ilmenau nach Sangerhausen. Die diesjährige Deutschland Tour endet am Sonntag nach 722 km und vier Etappen in Nürnberg, nachdem das Rennen Station in vier Bundesländern gemacht hat.