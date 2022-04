Zahlreiche Stürze und Defekte : Van Baarle gewinnt chaotischen Klassiker Paris-Roubaix

Roubaix Dylan van Baarle hat die 119. Auflage des Radklassikers Paris-Roubaix gewonnen. Der Niederländer siegte am Sonntag in einem chaotischen Rennen mit unzähligen Stürzen und Defekten. Die besten deutschen Radprofis waren John Degenkolb und Nils Politt.

Außenseiter-Tipp Dylan van Baarle lehnte sich erschöpft auf den Lenker und vergrub sein Gesicht ungläubig in seinen Händen. Der niederländische Radprofi gewann am Ostersonntag das schnellste Paris-Roubaix der Geschichte und feierte mit dem Triumph in der „Hölle des Nordens“ den größten Erfolg seiner Karriere. Mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 45,792 km/h überquerte van Baarle im berühmten Velodrom von Roubaix als Solist die Ziellinie. Zweiter wurde der Belgier Wout van Aert vor dem Schweizer Stefan Küng. Ex-Sieger John Degenkolb belegte als bester Deutscher Platz 18, Nils Politt fuhr auf Rang 22.