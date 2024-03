Sekundenkamp bei Paris-Nizza Wlassow gewinnt für deutsches Bora-Team die siebte Etappe

Beim Kräftemessen der Rad-Stars um Ex-Weltmeister Remco Evenepoel ist die Spitzengruppe bei der 82. Traditions-Rundfahrt Paris-Nizza noch enger zusammengerückt. Auf der verkürzten und verregneten siebten Etappe über 104 Kilometer von Nizza nach Madone d'Utelle konnte am Samstag der belgische Jungstar als Tageszweiter genauso wie sein slowenischer Rivale Primoz Roglic vom deutschen Bora-hansgrohe-Team Zeit in der Gesamtwertung gut machen. Vor der Schlussetappe am Sonntag über 109,3 Kilometer mit Start und Ziel in Nizza bleibt aber der Amerikaner Brandon McNulty im Gelben Trikot des Führenden.