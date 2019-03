Sechste Etappe: Degenkolb sprintet bei Paris-Nizza auf Platz vier

Brignoles Radprofi John Degenkolb (Gera) hat mit Rang vier auf der sechsten Etappe seine bislang beste Platzierung bei der 77. Auflage von Paris-Nizza erreicht.

Die Königsetappe der 77. Auflage der "Fahrt zur Sonne" endet am Samstag nach 181,5 km mit einer Bergankunft auf dem 1606 m hohen Col du Turini. Zum Abschluss der Fernfahrt stehen am Sonntag noch einmal anspruchsvolle 110 km mit Start und Ziel in Nizza an.