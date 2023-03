Paris-Nizza Erstes Duell der beiden Tour-Stars Vingegaard und Pogacar

Das will Pogacar in diesem Jahr wieder geraderücken, angefangen bei Paris-Nizza, wo er erstmals in seiner Karriere an der Startlinie steht. „Der Start in die Saison war wirklich gut, für mich persönlich, aber auch für die Mannschaft mit vielen Siegen. Ich freue mich auf mein Debüt bei Paris-Nizza“, sagte Pogacar, der für eine optimale Vorbereitung sogar auf die Titelverteidigung beim Schotterrennen Strade Bianche am Samstag verzichtet.