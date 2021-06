Nach Massensturz am Samstag : Berichte über Festnahme von Sturzverursacherin bei Tour de France

Opfer des Unfalls: Christopher Froome. Foto: AP/Daniel Cole

Die Person, die am Samstag mit einem Pappschild für einen Massencrash bei der Tour de France sorgte, scheint festgenommen zu sein. So berichtet es RTL aus Frankreich.

Sie wurde gesucht – und nun offenbar gefunden. Laut Berichten aus Frankreich hat die Polizei die Frau in Gewahrsam genommen, die am Samstag mit einem Pappschild für den ersten heftigen Massensturz bei der 108. Ausgabe der Tour de France gesorgt hatte. Bestätigt sind diese Meldungen, die RTL und AFP verbreiten, bisher aber nicht. Sie soll aber in Landerneau in in Polizeigewahrsam genommen worden sein.

Am Dienstag hatten die Ermittler allerdings bereits mitgeteilt, dass die Untersuchung „gut voran“ kommen würde. „Nach unserem Zeugenaufruf sind mehrere Aussagen aufgenommen worden“, sagte die Zuständige Staatsanwältin Camille Miansoni laut eines Berichts von "Ouest France".

Was war geschehen? Auf der ersten Etappe der Tour de France waren im Gegensatz zum Vorjahr wieder Fans am Streckenrand zugelassen. Ungefähr nach zwei Drittel der Etappe hielt eine junge Frau plötzlich ein Pappschild mit der Aufschrift „Allez Opi.Opa“ in die Fahrbahn, als das Kamera-Motorrad vorbeifuhr. Dieses Schild ragte so weit auf die Straße, dass der deutsche Topfahrer Tony Martin keine Chance mehr hatte, auszuweichen und zu Boden ging. Dies löste einen Massensturz aus, in dessen Folge auch der deutsche Profi Jascha Sütterlin das Rennen bereits aufgrund einer Handgelenksverletzung beenden musste.

Die Tour-Organisatoren hatten im Nachgang direkt gesagt, dass man die Frau anzeigen würde. „Wir zeigen die Frau an, damit die Minderheit der Leute, die solche Dinge tun, die Show nicht für alle anderen kaputtmachen", erklärte Christian Prudhommes Stellvertreter Pierre-Yves Thouault der AFP am Sonntag. Auch Prudhomme selbst kündigte diesen Schritt im Gespräch mit der Zeitung „Ouest-France“ an.