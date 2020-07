Tragischer Todesfall in Belgien : Radsportler stirbt mit nur 20 Jahren bei einem Trainingsrennen

Tragischer Todesfall in Belgien

Radfahrer fahren in einer Gruppe (Archivbild). Foto: dpa-tmn/Emily Wabitsch

Köln Der belgische Radsport steht unter Schock. Beim ersten Rennen nach der Corona-Pause ereignet sich ein tragischer Vorfall. Der 20 Jahre alte Nachwuchsfahrer Niels De Vriendt stirbt auf der Strecke. Offenbar erleidet er einen Herzinfarkt.

Ein tragischer Todesfall hat den Radsport-Auftakt in Belgien nach der Corona-Pause überschattet. Beim ersten Trainingsrennen in der Region Ostflandern kollabierte der 20 Jahre alte Amateur Niels De Vriendt und verstarb nach 40 Minuten Wiederbelebungsmaßnahmen. Nach Angaben seines Teams erlitt De Vriedt einen Herzinfarkt.

Cycling Vlaanderen, @BELCycling , het gemeentebestuur van Wortegem-Petegem en de organiserende club wensen alle sterkte aan de familie, vrienden en ploeg (VDM Trawobo Cycling Team) van Niels de Vriendt, alsook aan de organisatoren van de wedstrijd in Wortegem-Petegem 🙏❤ pic.twitter.com/zzZMHaumCu

An dem Rennen nahmen auch einige Profis wie der belgische Klassikerstar Sep Vanmarcke (EF Pro Cycling) teil. "In der ersten Runde sind einige Fahrer in einer Kurve gestürzt. Ob der Herzstillstand vom Sturz ausgelöst wurde oder umgekehrt, weiß ich nicht", sagte Vanmarcke dem Internetportal Sporza.