Zentimeter-Entscheidung im Sprint Denz holt seinen zweiten Etappensieg beim Giro d'Italia

Nico Denz hat mit einer Energieleistung seinen zweiten Etappensieg beim 106. Giro d'Italia geholt. Der 29-Jährige gewann am Samstag auf der 14. Etappe nach 194 Kilometern von Sierre nach Cassano Magnago den Sprint einer Ausreißergruppe hauchdünn vor dem Kanadier Derek Gee. Denz hatte erst am Donnerstag die zwölfte Etappe in Rivoli - ebenfalls als Ausreißer - gewonnen. Insgesamt war es schon der dritte deutsche Tagessieg bei der diesjährigen Italien-Rundfahrt.