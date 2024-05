Nach Sturz „Großes Fragezeichen“ hinter Tour-Start von Radprofi Vingegaard

Der Däne war am 4. April bei der Baskenland-Rundfahrt so heftig gestürzt, dass er sich schwer an der Lunge verletzte. Daneben zog er sich mehrere Brüche zu. „Seine Regeneration verläuft ganz gut, aber wir müssen sehen, wie es in den kommenden Wochen sein wird“, sagte Reef weiter. Demzufolge werde Vingegaard bis zum Tourstart am 29. Juni kein Radrennen mehr bestreiten. Sein größter Konkurrent Tadej Pogacar, der aktuell den Giro d'Italia dominiert und auch bei der Tour starten will, profitiert von der schwierigen Vorbereitung Vingegaards.