Nach 13 Jahren Radsport-Star Rick Zabel beendet seine Karriere

„Es war eine geile Zeit“, resümierte Zabel. Für ihn sei es aber an der Zeit aufzuhören, er sei glücklich mit der Entscheidung. In seiner Karriere nahm Zabel jeweils viermal am Giro d'Italia und der Tour de France Teil - ein Etappensieg gelang ihm dabei allerdings nie. In Zukunft wolle er dem Radsport „in anderen Positionen und Funktionen erhalten“ bleiben. Auf seine Karriere sei er „stolz“ und er freue sich auf neue „Abenteuer“.