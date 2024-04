Vingegaard schwer verletzt Horror-Crash bei der Baskenland-Rundfahrt

Die größten Sorgen bereiteten die Bilder von Tour-Champion Vingegaard. Der Däne rauschte in der Rechtskurve nahezu ungebremst in den Graben. Vingegaard sei auf dem Weg ins Krankenhaus, teilte sein Visma-Team zunächst mit. Laut Sportdirektor Frans Maassen sei Vingegaard aber bei Bewusstsein. Am Abend gab der Rennstall die Untersuchungsergebnisse des Dänen bekannt. Demnach erlitt der 27-Jährige einen Schlüsselbeinbruch sowie mehrere Rippenbrüche. Er bleibe vorsorglich zur Beobachtung im Krankenhaus, teilte das Team auf X, ehemals Twitter, mit. „Es war ein schlimmer Unfall, aber glücklicherweise ist er stabil und bei Bewusstsein“, hieß es.