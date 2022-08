Radsportlerin schwerer verletzt als angenommen : Süßemilch nach Sturz froh noch am Leben zu sein

Süßemilch nach Sturz froh noch am Leben zu sein

Laura Süßemilch liegt nach ihrem Sturz mit Schmerzen am Boden. Foto: dpa/Jeff Pachoud

Laura Süßemilch stürzte bei der Tour de France Femmes schwer und musste aufgeben. Die 25-Jährige verletzte sich deutlich stärker als ursprünglich diagnostiziert. Erstmals äußerte sich die Radsportlerin zu den schlimmen Tagen nach ihrem Sturz.

Radsportlerin Laura Süßemilch hat sich bei ihrem schweren Sturz auf der zweiten Etappe bei der Tour de France Femmes schwerer verletzt als zunächst angenommen. Wie die 26 Jahre alte Bahnrad-Mannschaftsweltmeisterin am Montagabend über Instagram mitteilte, wurden nach einen Verlegung vom Krankenhaus in Saarbrücken in die Klinik Tübingen bei ihr ein dritter Wirbelbruch, eine gebrochene Rippe und ein Bruch im Hinterkopf festgestellt.