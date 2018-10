Kristina Vogel probiert sich im Bogenschießen

Trying different things... Ich weiß, die Technik ist nicht perfekt, macht aber echt Spaß! Dazu fordert es meine Rumpfmuskulatur heraus. Das ist gerade eins der wichtigsten Punkte in meiner Reha.

•

• #staystrongkristina #queenbee #wheelchairdontcare #robinhood pic.twitter.com/8da7Lqj0j0