Nach folgenschwerem Unfall : Kristina Vogel bei Deutschland Tour erstmals wieder auf einem Rad

Frankfurt/Main Kristina Vogel ist seit einem Trainingsunfall querschnittsgelähmt. Bei der Deutschland Tour wird sie erstmals wieder auf einem Rad sitzen. Ein Handbike macht es möglich.

Mehr als ein Jahr nach ihrem verheerenden Trainingsunfall wird der einstige Bahnradstar Kristina Vogel beim Finale der Deutschland Tour erstmals wieder auf einem Rad sitzen. Gemeinsam mit Ex-Profi Jens Voigt wird die 28-Jährige am 1. September vor der Zielankunft in Erfurt mit einem speziell angefertigten Handbike die Parade der „kinder+Sport mini tour“ anführen. Dabei haben alle Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren die Möglichkeit, sich wie die Radprofis von dem jubelnden Publikum im Zielbereich vor der Erfurter Messe feiern zu lassen.

Der Auftritt ist eine Herzensangelegenheit für die zweimalige Bahn-Olympiasiegerin, die seit dem 26. Juni 2018 unterhalb des siebten Brustwirbels gelähmt ist. „Aufstehen und in Bewegung sein - das ist mein Motto gerade nach meinem Unfall“, sagte Vogel am Dienstag in einer Mitteilung des Veranstalters. „Ich möchte den Kids zeigen: Ganz egal, welche Hindernisse es gibt, seid stark und lasst keine Ausreden zu.“