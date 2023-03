Katalonien-Rundfahrt Evenepoel gewinnt Duell mit Roglic

In der Gesamtwertung liegen Roglic und Evenepoel dank der Zeitbonifikationen nun gleichauf an der Spitze, 19 Sekunden dahinter folgt Ciccone. Die vier deutschen Starter um Anton Palzer (Bora-hansgrohe) spielten im Ausgang des Teilstücks erneut keine Rolle. Die vierte Etappe führt am Donnerstag über 188,2 Kilometer von Llivia nach Sabadell. Die Rundfahrt endet am Sonntag traditionell in Barcelona.